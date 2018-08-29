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廣編／台灣之光戴資穎　化身TutorABC學習大使

本報訊2018/08/29 18:04
▲TutorABC正式宣佈世界球后戴資穎加入品牌學習大使。（圖／公關照片）
▲TutorABC正式宣佈世界球后戴資穎加入品牌學習大使。（圖／公關照片）

TutorABC歡慶成立20週年之際，世界球后戴資穎再度奪下亞運女子羽球單打金牌，寫下台灣羽球女單在亞運的最佳成績，TutorABC一同為台灣之光喝采，同時於今(29)日正式宣佈，邀請戴資穎加入TutorABC明星學員行列，讓英語成為台灣運動員戰勝世界舞台的重要利器！走下球場後的戴資穎，化身TutorABC學習大使，憑藉著自主學習的精神，選擇TutorABC作為邁向世界的最佳夥伴！彈性自由的課程安排、100%量身打造的專屬課程、嚴選遍佈全球的專業師資，都能讓學英語像殺球一樣，快又有效！

無論是戴資穎在球場上奮鬥不懈、堅持到底的精神，抑或是球場下精益求精、自律練習的態度，這些戴式特質都與TutorABC一直以來提倡自主自律的學習精神十分契合！TutorABC非常榮幸可邀請世界羽球球后戴資穎加入學習大使的行列，盼能透過戴資穎的球后魅力帶領更多粉絲加入英語學習的行列，推廣隨時隨地、隨到隨學的學習模式。

TutorABC將協助戴資穎個性化訂製專屬於球后的英語學習課程，透過DCGS動態課程系統，以AI智能精準配對根據戴資穎現階段的英語能力、興趣、背景等，更提供24小時學習平台，讓戴資穎僅需透過行動裝置就可隨時隨地進入全英語環境學英語，無視國內外的時差、有效運用訓練外的空檔，彈性自由地規劃學習時間，向專業人士學習專業英語，成為球后戴資穎征戰世界的秘密武器。為慶祝戴資穎奪冠，TutorABC即日在社群發起「制霸國際，順利奪金！」活動，慶祝TutorABC學習大使-戴資穎亞運奪史上首金，大方送出免費英語課程，邀請粉絲一同與戴同練，仿效戴學姊的學習特質，鼓勵TutorABC的所有學員朝著目標努力邁進!

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