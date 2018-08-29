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中央社

董氏籲飯菜分開裝 好看又健康

中央社2018/08/29 16:28
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者李亨山、林至柔台北29日電）董氏基金會與國民健康署今天在記者會上呼籲，國民飲食應「飯菜分開裝」，不但能清楚控制各類飲食攝取量，對健康也有幫助。

董氏基金會邀請林口長庚醫院醫師趙舜卿到場宣導，市面販售的滷肉飯、炒飯、炒麵及義大利麵等，都屬於飯菜混合餐，這類的食物容易將湯汁與主食一同食用，無形中就攝取過多不必要的油、糖、鹽，易導致肥胖、消化不良等問題。

趙舜卿指出，飯菜分開裝，不僅能控制六大類食物均衡攝取，也能藉由這個方式了解孩童飲食過程中缺少攝取哪類食物，找出飲食問題，提早衛教。飯菜混合的食物大多較易吞食，也會讓咀嚼功能退化，導致口水分泌量少，可能引起蛀牙、胃脹及胃食道逆流等症狀。

衛生福利部國民健康署副署長游麗惠說，為了能讓國民輕鬆掌握均衡營養的一餐，國民健康署特地發想了一套「我的餐盤」作指標，以「每日早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」為飲食標準，輕鬆口訣讓民眾輕易掌握。

董氏基金會終身義工陳淑麗說，開學在即，可以幫孩童換上飯菜分離的便當盒，讓他們認識各類食材，從小養成均衡攝取六大類食物的好習慣。六大類食物包括(一)全穀根莖類、(二)蔬菜類、(三)豆魚肉蛋類、(四)低脂乳品類、(五)水果類及(六)油脂與堅果種子類。（編輯：李亨山）1070829

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