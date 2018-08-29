傳日本與北韓情報官員密會 美國不滿

（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本媒體引述美國媒體報導，日本官員和北韓情報官員7月在越南密會沒事先知會美國，美國對此感到不滿。對此，日本政府發言人菅義偉今天表示，不便對媒體的報導一一回應。
日本朝日新聞報引述美國華盛頓郵報電子版28日的報導指出，日本的內閣情報官北村滋與北韓勞動黨統一戰線部的統一戰線策略室長7月在越南秘密會談。美國政府高官等對於日本和北韓的情報當局高官密會一事沒被告知，感到很不滿。
朝日報導說，有關日本與北韓的接觸，日本外相河野太郎3日在新加坡與北韓外交部長李容浩有所接觸。日本首相安倍晉三6日在記者會上說：「最後，我一定會與金正恩對話，解決北韓核武及彈道飛彈的問題，尤其是日本人遭北韓綁架的問題，然後再建立新的日本與北韓的關係。」
針對美媒報導的美國政府不滿日本與北韓情報高官密會一事，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天上午在例行記者會上表示，知道有那樣的報導，但不對報導的內容一一做評論。
菅義偉說，無論如何，政府會全力處理有關日本人遭綁架、北韓核武和彈道飛彈的各項懸而未決的案件。
另外，華郵也報導，美國總統川普6月在與日本首相安倍晉三會談時，親口對安倍說：「我不會忘記珍珠港（事件）的」，川普還表達了美國對日貿易逆差的強烈不滿。
華郵說，在美國產的牛肉、汽車銷日的問題上，川普要求日本舉行雙邊協商以利美國。報導還說，川普最近對安倍態度冷淡。有關北韓問題，在川金會之前的川安會上或川安電話熱線時，安倍多次對川普提議，除非北韓具體處理非核化，否則不要答應停止美韓軍事演習或終結朝鮮戰爭的協議，但這些全都遭川普漠視。
卡內基國際和平基金會資深研究員薛福（JamesSchoff）接受華郵採訪時表示，川普最初對於安倍的指導很珍惜，但現在似乎已不重視了。對川普而言，現在的安倍是有事拜託的對象，但無法給川普想要的東西。
對於這樣的報導內容，菅義偉表示，不一一評論，但報導所說的並非事實。（編輯：高照芬）1070829