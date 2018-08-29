傳日本與北韓情報官員密會 美國不滿

（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本媒體引述美國媒體報導，日本官員和北韓情報官員7月在越南密會沒事先知會美國，美國對此感到不滿。對此，日本政府發言人菅義偉今天表示，不便對媒體的報導一一回應。

日本朝日新聞報引述美國華盛頓郵報電子版28日的報導指出，日本的內閣情報官北村滋與北韓勞動黨統一戰線部的統一戰線策略室長7月在越南秘密會談。美國政府高官等對於日本和北韓的情報當局高官密會一事沒被告知，感到很不滿。

朝日報導說，有關日本與北韓的接觸，日本外相河野太郎3日在新加坡與北韓外交部長李容浩有所接觸。日本首相安倍晉三6日在記者會上說：「最後，我一定會與金正恩對話，解決北韓核武及彈道飛彈的問題，尤其是日本人遭北韓綁架的問題，然後再建立新的日本與北韓的關係。」