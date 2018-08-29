搖滾樂團登鳥巢與周杰倫合作　年底4度撲台開唱

從網路翻唱崛起，而踏入流行音樂界的新生代搖滾樂團AGAINST THE CURRENT（逆流而上樂團），創下連續3年來台開唱都門票完售，2016年還加場的驚人紀錄，今年終於推出新專輯並舉辦世界巡演，當然不會錯過台灣站，將於12月1日四度來台開唱。
由超高顏值女主唱Chrissy Costanza、 鼓手Will Ferri及吉他手Dan Gow所組成的3人樂隊AGAINST THE CURRENT，以在YouTube上傳翻唱歌曲起家，在尚未正式出道前，僅靠網路平台上口耳相傳，就累積了超過140萬追隨者，專屬頻道也突破1億6,470萬次的瀏覽點閱次數。他們流行搖滾的曲風搭配Chrissy充滿爆發力的唱腔，就連抒情歌也都能讓台下觀眾熱血沸騰。
去年他們受知名電玩邀請，創作並演唱年度主題曲〈Legends Never Die〉，Chrissy在訪問中透露自己本身就是遊戲玩家，接到邀請的時候超開心，希望可以寫出一首最適合遊戲的歌曲。同年度在北京鳥巢登場的世界大賽開幕式，邀請到天王周杰倫及AGAINST THE CURRENT擔任演唱嘉賓，主唱Chrissy在周杰倫的鋼琴伴奏下氣勢登台，搭配磅礡的鼓陣，瞬間點燃全場氣氛，也讓AGAINST THE CURRENT的國際聲勢更上一層樓。
▲AGAINST THE CURRENT去年曾與周杰倫在北京合作。（圖／翻攝臉書 , 2018.08.29）
成員今年推出花了兩年的時間創作的新專輯《Past Lives》，回顧過去四年來的心境轉變，成員希望藉由這張專輯使歌迷更深入認識現在和以前的AGAINST THE CURRENT，除了歌迷熟悉的搖滾能量，新作品更加入電子等新元素，讓人感受到他們這兩年在音樂上的成長及轉變。
▲AGAINST THE CURRENT年底將4度來台開唱。（圖／理想國提供 , 2018.08.29）