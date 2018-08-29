搖滾樂團登鳥巢與周杰倫合作　年底4度撲台開唱

從網路翻唱崛起，而踏入流行音樂界的新生代搖滾樂團AGAINST THE CURRENT（逆流而上樂團），創下連續3年來台開唱都門票完售，2016年還加場的驚人紀錄，今年終於推出新專輯並舉辦世界巡演，當然不會錯過台灣站，將於12月1日四度來台開唱。

由超高顏值女主唱Chrissy Costanza、 鼓手Will Ferri及吉他手Dan Gow所組成的3人樂隊AGAINST THE CURRENT，以在YouTube上傳翻唱歌曲起家，在尚未正式出道前，僅靠網路平台上口耳相傳，就累積了超過140萬追隨者，專屬頻道也突破1億6,470萬次的瀏覽點閱次數。他們流行搖滾的曲風搭配Chrissy充滿爆發力的唱腔，就連抒情歌也都能讓台下觀眾熱血沸騰。