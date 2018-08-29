強化鳳山治水　陳其邁：加倍發揮滯洪池效用

陳其邁探訪遭淹水住戶時，他也特別提醒，若有淹水導致財務損失，可向區公所申請市府補助每戶一萬五與行政院每戶兩萬的淹水救助金。他也會積極爭取放寬相關救助門檻，減少受災戶財產損失。

受到西南氣流持續影響，今（29）日高雄仍舊豪雨不斷，但降雨已較緩和，民眾也開始恢復家園。立委陳其邁今早前往鳳山區文德里一帶探訪淹水住戶，了解淹水成因及排泄水路的問題。未來他會加強鳳山治水，並讓寶業里滯洪池加倍發揮效果。

陳其邁表示，淹水是由於昨日零時起強降雨，造成寶業里滯洪池水位滿載，清晨五時又降下另一波強降雨，滯洪池的水渲洩不及，上游文德里雨水滿溢排泄不及，導致淹水災情，滯洪池雖吸納了高達五個小時的降雨量，但仍不敵第二波大雨。

陳其邁認為，除檢討排泄水路問題外，也重申未來應採取「全流域治水」的政策方向，也提及今年參訪德國的經驗，可借鏡漢諾威Kronzberg社區經驗，以全民參與的方式來規劃的隱形滯洪系統計畫成果。透過高比例、高品質的社區綠化庭園與公共設施，作為海綿城市尋求滯洪的載體，形成隱形的滯洪池，一方面提升社區的美觀及綠化，另一方面也能夠有效強化排水防洪能力。



▲陳其邁認為，除檢討排泄水路問題外，重申未來應採取「全流域治水」的政策方向。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2018.08.29）

陳其邁表示，在該區文龍路附近，有一塊約一公頃的公有地，未來他會向中央爭取預算，帶入「隱形滯洪」概念，以綠化庭園方式，將該地建設成有滯洪池功能的公共設施，加倍下游寶業里滯洪池功能。並參考德國成功的治理經驗。

陳其邁指出，全球先進國家面對極端氣候，都已朝向智慧防災的最新治理思維發展，未來除了要強化排水基礎建設，讓城市在最短時間內復原。他也提醒，今天仍會有豪大雨發生，住在低窪地區的民眾，務必注意安全，低窪地區慎防積水，並做好農災防範措施。

