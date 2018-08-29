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廣編／拍出不一樣的視角！3種賞楓方式快筆記

本報訊2018/08/29 18:03
▲日本東北賞楓熱點推薦。（圖／公關照片）
▲日本東北賞楓熱點推薦。（圖／公關照片）

8月份已進入立秋，準備迎接秋季旅遊，必備行程絕對少不了賞楓！以眾多壯麗自然美景聞名的日本東北，每當秋天來臨，春夏新綠轉為秋日楓紅，令人傾心嚮往。為讓旅客掌握日本東北的賞楓重點，易遊網整理出日本東北6縣必遊的紅葉景點，除了徒步漫遊在楓紅林徑間，想用不同視角欣賞絕美楓情、拍出百讚美照，部份景點可以輕舟遊船、鐵道列車或空中纜車的方式遊覽，感受不一樣的秋楓姿態。

想體驗穿梭在楓葉隧道，看著呼嘯而過的秋紅景緻嗎？日本東北「只見線列車」被譽為是日本最夢幻的秘境鐵道，並曾獲日本經濟新聞票選「紅葉美景鐵道」第1名，每當秋季染紅了行徑間的絕美景色，原本壯闊山景因為楓葉的點綴，增添了份唯美氣息。另外，被封為是日本最有意境的鐵道-「秋田內陸縱貫鐵道」，最經典的楓葉景緻，莫過於是佈滿秋葉的溪林山谷，光靠這一幕，就吸引大批鐵道迷爭相朝聖。

若想靜幽幽欣賞紅葉，乘坐輕舟遊船、吹著徐徐微風，是個相當不錯的選擇。日本百景之一的「猊鼻溪」，須搭乘扁舟緩緩進入高聳壯闊的險峻峽谷，楓紅時期為山壁抹上一層秋色，多了一份柔情之感，穿梭其中彷彿置身在大自然鬼斧神工的風情畫中。與富士山齊名的「十和田湖」，廣闊的湖光水色與壯麗的懸崖峭壁，令人感到相當震撼。在此除了可漫步於河畔旁，遠眺峭壁的楓紅景色外，也可選擇搭乘遊船、獨木舟，在湖中享受被楓林包圍的感覺。

乘坐纜車從高空向下俯瞰，可將整片紅葉盡收眼底，是最豪邁的賞楓方式。日本百選名山「八甲田山」，每到秋天就可看到滿坑滿谷的紅葉，是日本東北著名的賞楓名所。來到這裡賞楓，通常是以搭乘纜車的方式遊覽，由於高度的落差以及楓紅的時程點不同，從山麓到山頂呈現了多重色帶，形成所謂的「三段染」特殊景觀，讓不少楓迷們列入必追重點。

日本東北賞楓期預計於10月中旬開始至11月中旬，為迎接接下來的賞楓旺季，易遊網推出日本東北賞楓系列商品，團體5天含稅售價34,900元起，安排入住3晚溫泉飯店。此外，於即將舉行的「99旅遊快閃日」下訂，還可再折999元。無論是想搭列車、遊船或纜車來趟賞楓之旅，易遊網日本東北賞楓團皆有相關商品可供選擇，如欲了解更多資訊，歡迎有興趣的消費者至易遊網查詢。

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