探索戰時機關職能 中共陸軍百名將校集訓9天

（中央社台北29日電）共軍為期9天的「陸軍使命2018」集訓，已於日前在北京結訓。此次集訓目的在探索中共陸軍將校軍官的戰時指揮能力，真正弄明白領導指揮體制改革後，軍種機關在戰時該幹什麼、怎麼幹。

新華社報導，為期9天的集訓，中共解放軍陸軍機關100多名將校軍官採戰鬥著裝、按照戰時編組，進行首長機關籌畫指揮能力演練。集訓聚焦實案練兵、突出練將練官，著重提升首長機關指揮能力。

陸軍參謀部負責人指出，集訓突出指揮員主導，研究課題新穎、全程緊貼實戰，是陸軍領導機關依據實際方案、按照戰時編組組織的一次演練活動。