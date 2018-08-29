探索戰時機關職能 中共陸軍百名將校集訓9天

（中央社台北29日電）共軍為期9天的「陸軍使命2018」集訓，已於日前在北京結訓。此次集訓目的在探索中共陸軍將校軍官的戰時指揮能力，真正弄明白領導指揮體制改革後，軍種機關在戰時該幹什麼、怎麼幹。
新華社報導，為期9天的集訓，中共解放軍陸軍機關100多名將校軍官採戰鬥著裝、按照戰時編組，進行首長機關籌畫指揮能力演練。集訓聚焦實案練兵、突出練將練官，著重提升首長機關指揮能力。
陸軍參謀部負責人指出，集訓突出指揮員主導，研究課題新穎、全程緊貼實戰，是陸軍領導機關依據實際方案、按照戰時編組組織的一次演練活動。
集訓堅持把作戰問題研究、指揮技能訓練、作戰籌畫演練一體設計、遞進安排，著力拓寬領導機關思維視野，探索軍種機關融入聯合作戰指揮體系的指揮編組、指揮職能、指揮流程和指揮內容，真正弄明白領導指揮體制改革後，軍種機關戰時該幹什麼、怎麼幹。
報導稱，在形勢研判會、作戰會和協同保障會上，陸軍黨委常委「人人進入情況、個個帶頭發言」，通過深入理解意圖、深刻研判形勢、深度研究方案、深化協同保障，對軍種指揮問題提出一系列新觀點、新思路、新對策。
陸軍參謀部作戰局負責人說：「這次集訓不僅培養了聯合作戰思維，清晰了以戰領建思路，看清了指揮作戰差距，更重要的是陸軍黨委常委立起研戰鑽戰鮮明導向，為今後不斷深化和規範戰略戰役訓練探索了有益經驗。」（編輯：林克倫/邱國強）1070829