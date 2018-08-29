陸戰99旅官兵助校園復原「拚開學」　還學子安全校園

西南氣流持續發威，高雄市各校園遭連日豪雨轟炸，高雄市政府決定29日開學前夕，取消高中職及國中小返校日，全力清理「拚開學」，為盡速協助校園災後復原，海軍陸戰隊99旅步1營今（29）日特別檢整5部抽水機，前往高雄市瑞豐國小協助校園抽水及校園環境整理並架設警戒區域的復原工作，其使學童開學後，有安全的學習環境。高雄市代理市長許立明也特別在教育局長范巽綠的陪同下慰問救災官兵們的辛勞。

針對瑞豐國小災損情況，許立明說，目前已由國軍、區公所、家長會調派抽水機支援，預估黃昏前可將地下室積水抽取完畢，為安全起見，開學後也會管制學生進入，依教育局及各校通報災損復原情形，確定各校可順利開學，讓師生安全進入校園上課。

連日的大雨，造成瑞豐國小地下室積水將近40公分，校長曾振興表示，學校開學在即，所幸有陸戰隊99旅國軍弟兄們的協助，利用學生不在校的時間，展開校園的復原工作，相信在國軍弟兄賣力的工作下，能讓明日開學後的影響程度減至最小，學生可以順利上課。

陸戰99旅近30名官兵不畏雨勢，在校園各處整理掉落的樹枝、垃圾，並刷洗學生教學區內淤積，配合抽水機抽除地下室積水，同心協力進行災後復原。

國軍第4作戰區表示，針對高雄市救災任務，今日分別由陸軍4支部、陸戰隊特勤中隊前往那瑪夏區、桃源區執行環境清潔和消毒，陸軍43砲指部在六龜展開災後復原；資通3大隊在甲仙、杉林區協助居民返家與災後復原，並由陸戰99旅於瑞豐國小、瑞祥高中協助校園環境整理。

另外，39化兵群官兵則在三民區、鳳山區和仁武區與地方政府衛生清潔人員，同步實施環境的消毒防疫，避免疫情肇生。

