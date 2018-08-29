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上海商銀首宗海外併購 投資柬埔寨AMK持股逾80%

鉅亨網2018/08/29 16:58
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上海商業儲蓄銀行 (5876-TW) 2013 年已於柬埔寨設立代表人辦事處，因為看好柬埔寨發展，該行今 (29) 日公告，以約新台幣 24 億元投資柬埔寨微型金融機構 AMK 80.01% 股權，也是該行第一個海外併購案。

上海商銀 2013 年已於柬埔寨設立代表人辦事處，本次順利投資 AMK 微型金融機構，將有助於該行提升在柬國之知名度。上海商銀總經理陳善忠表示，AMK 為該行第一個海外併購案，非常看好 AMK 與柬埔寨未來的發展；AMK 的經營理念與核心價值，與該行創行宗旨有許多共同點，以該行豐富的國際金融業務經驗，加上 AMK 的快速成長與深耕當地的營運，雙方必定能夠建立長期而穩固的合作關係。

上海商銀指出，柬埔寨總人口約 1576 萬人，56% 人口低於 30 歲，經濟主要以觀光業與農業為主，2018 年 GDP 成長率預估為 6.9%，為東協國家中成長最快速的經濟體之一，因此相當看好柬埔寨發展。

上海商銀進一步指出，而 AMK 為可收取存款微型金融機構，目前為柬國前五大可收取存款微型金融機構之一，主要提供柬國當地之中低收入戶貸款、存款與匯款等金融服務。截至 2018 年 7 月底，AMK 之總資產約新台幣 94 億，放款約新台幣 70 億，員工人數 2600 多人，分支行共 151 家，於柬國 89% 的村鎮均設有營運據點。

上海商銀目前在海外還設有香港分行、越南同奈分行、新加坡分行、泰國曼谷代表人辦事處及印尼雅加達代表人辦事處，布局亞太地區積極，在投資柬埔寨 AMK 之後，金融服務版圖更趨完整。

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