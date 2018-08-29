上海商銀首宗海外併購 投資柬埔寨AMK持股逾80%

上海商業儲蓄銀行 (5876-TW) 2013 年已於柬埔寨設立代表人辦事處，因為看好柬埔寨發展，該行今 (29) 日公告，以約新台幣 24 億元投資柬埔寨微型金融機構 AMK 80.01% 股權，也是該行第一個海外併購案。

上海商銀 2013 年已於柬埔寨設立代表人辦事處，本次順利投資 AMK 微型金融機構，將有助於該行提升在柬國之知名度。上海商銀總經理陳善忠表示，AMK 為該行第一個海外併購案，非常看好 AMK 與柬埔寨未來的發展；AMK 的經營理念與核心價值，與該行創行宗旨有許多共同點，以該行豐富的國際金融業務經驗，加上 AMK 的快速成長與深耕當地的營運，雙方必定能夠建立長期而穩固的合作關係。