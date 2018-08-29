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娛樂

《大集合》再度入圍金鐘　董至成視訊祝賀胡瓜

記者吳維書／台北報導2018/08/29 17:14
▲《綜藝大集合》再度入圍金鐘。（圖／民視提供 , 2018.8.29）
▲《綜藝大集合》再度入圍金鐘。（圖／民視提供 , 2018.8.29）

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，節目《綜藝大集合》入圍「綜藝節目獎」，主持群胡瓜、阿翔與謝忻入圍「綜藝節目主持人獎」，消息公布當下，主持群正在雲林斗南鎮錄影，聽到消息大家難掩興奮狂尖叫，赴陸發展的董至成第一時間視訊電話祝賀，相當暖心。

對於入圍，胡瓜說：「這次入圍比上一屆更開心，因為節目這次也入圍了，覺得責任更重了，上次沒得獎，我秉持著一樣做好節目的信念，上周甚至上、上周節目都有高達收視5的好成績，感謝觀眾朋友們的支持，更感謝金鐘獎的肯定。」阿翔則表示：「連續兩年被評審看到，雙料入圍真的很感動，比上次還多一個。」謝忻透露雖然上次沒得獎，但當時期許自己要努力把節目做得更好，也真的有在落實這樣的諾言，得到肯定真的很感動。


▲董至成打來視訊電話祝賀。（圖／民視提供 , 2018.8.29）

第一時間董至成打來視訊電話祝賀，他激動地說：「這真是感到開心又感動，真的實至名歸！」跟節目有革命情感的他，還搞笑透露，「我離開節目就雙料入圍。」大家聞言狂笑，胡瓜保證，「如果能上台領獎，一定會在台上感謝董至成。」綜藝節目獎入圍除了《綜藝大集合》，尚有《大聲MY客風》、《小明星大跟班》、《冰冰SHOW》以及《閃亮的年代Yesterday Once More》。

關鍵字胡瓜董至成綜藝大集合金鐘獎入圍阿翔謝忻
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