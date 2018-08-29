川普控中國駭希拉蕊電郵 籲FBI調查

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普今晨在推特發文指控，中國駭入2016年美國總統大選民主黨候選人希拉蕊．柯林頓的電子郵件，呼籲聯邦調查局（FBI）與司法部調查，但他未提供證據或進一步資訊。
川普在推特發文說：「希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）的電郵中，許多都是機密情報，遭中國駭入。FBI與司法部最好趕緊採取下一步行動，否則他們昔日犯下的一切其他差錯，將使他們永遠喪失公信力！」
福斯新聞（Fox News）報導，川普並未提供具體的細節，但在他發出推文前，美國新聞網站每日電訊（The Daily Caller）報導，一家設於華府的中國公司在希拉蕊2009年至2013年擔任國務卿期間駭入她的私人伺服器。
川普在昨晚發布的前一則推文中說：「中國駭入希拉蕊的私人電郵伺服器。他們確定這不是俄羅斯駭的？（只是開玩笑的！）。FBI與司法部完全正確掌握這件事的機率有多高？事實上，這是很大的新聞，裡面有很多機密情報！」
美國情報官員曾說，俄羅斯策動駭入民主黨官員的資料，干預美國2016年總統選舉。
美國聯邦大陪審團7月起訴12名俄羅斯情報官員，指控他們駭入希拉蕊與民主黨的電腦網絡。
特別檢察官穆勒（Robert Mueller）正在調查俄羅斯在2016年美國總統選舉中的角色，以及共和黨候選人川普的競選陣營是否與莫斯科勾結。俄羅斯否認干預美國選舉，川普也否認串通。
川普2017年4月表示，中國可能駭入民主黨官員的電子郵件，干預2016年總統選舉。他當時也沒有提供任何證據支持他的指控。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1070829