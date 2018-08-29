川普控中國駭希拉蕊電郵 籲FBI調查

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普今晨在推特發文指控，中國駭入2016年美國總統大選民主黨候選人希拉蕊．柯林頓的電子郵件，呼籲聯邦調查局（FBI）與司法部調查，但他未提供證據或進一步資訊。

川普在推特發文說：「希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）的電郵中，許多都是機密情報，遭中國駭入。FBI與司法部最好趕緊採取下一步行動，否則他們昔日犯下的一切其他差錯，將使他們永遠喪失公信力！」

福斯新聞（Fox News）報導，川普並未提供具體的細節，但在他發出推文前，美國新聞網站每日電訊（The Daily Caller）報導，一家設於華府的中國公司在希拉蕊2009年至2013年擔任國務卿期間駭入她的私人伺服器。