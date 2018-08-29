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蘇辦違法使用惹議　工務局呼籲盡速完成竣工程序

記者陳志仁／新北報導2018/08/29 17:34
▲新北市政府工務局主秘江南志表示，將於1星期內聯繫（蘇貞昌競選辦公室）廠商輔導改善，希望盡速協助合法。（圖／陳志仁攝影，2018.08.29）
▲新北市政府工務局主秘江南志表示，將於1星期內聯繫（蘇貞昌競選辦公室）廠商輔導改善，希望盡速協助合法。（圖／陳志仁攝影，2018.08.29）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌的競選辦公室遭爆違法，被新北市政府工務局依法裁罰6萬元；新北市政府工務局主秘江南志表示，廠商雖已送件申請，但至今未申請竣工，工務局將於1星期內聯繫廠商輔導改善，希望盡速協助合法。

江南志指出，蘇貞昌的競選辦公室位於麗寶百貨的7樓、8樓，原使用執照核准商場、餐廳，8樓為娛樂健身服務業（視聽歌唱場所），每層樓面積1673.76平方公尺，若要變更成為辦公的設施，必須申請用途變更、防火區劃變更及室內裝修；6月8日收到廠商送件申請變更為辦公的設施時，發現所附的照片已先動工。

江南志說，針對廠商未申請施工先行動工一事，已違反建築法第77條之2，並爰依同法第95條之1，裁罰申請人（廠商）6萬元的罰鍰；經受理補辦的程序後，7月5日核准其變更使用執照暨室內裝修書審，廠商可以開始進行裝修的工程，依法2年內必須申請竣工，竣工後才能合法使用，但迄今仍未申請竣工。

江南志解釋，申請竣工的程序，包括由消防局書審並現勘，確認消防變更合乎公安規範、材料證明的文件，及現場竣工照片與部頒變更使用暨室內裝修竣工申請的文件；蘇貞昌競選辦公室目前仍屬於違法的使用，也呼籲蘇貞昌盡速完成竣工的程序，若經輔導仍無法完成相關的程序，將再依法開罰6至30萬元。

江南志補充，國民黨新北市長參選人侯友宜位於板橋區板新路的4樓競選辦公室，使用分區同樣屬於商辦的用途，但侯友宜競選辦公室有依法提出變更成為辦公的設施，同時也完成竣工的申請；至於侯友宜位於板橋區中山路一段的競選總部，也已經依法向工務局申請臨時建築許可的申請。

關鍵字蘇貞昌競選辦公室工務局麗寶百貨建築法侯友宜競選辦公室
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