《翻牆》風光入圍8獎　何潤東：彌補了收視的遺憾

第53屆金鐘獎於今（29）日公布入圍名單，何潤東首度執導的作品《翻牆的記憶》入圍8獎項，其中「新進演員獎」更囊括3名額，包含宋緯恩、姚亦晴、張豐豪都名列其中。對此，何潤東也表示：「首先感謝評審的肯定，這次入圍的肯定，對我來說也彌補了收視的遺憾。」

《翻牆的記憶》劇情講述校園黑暗面，題材真實呈現人性，加上沒有與無線台配合播出，收視率未達預期。如今《翻牆的記憶》入圍多項大獎，也算一雪前恥，何潤東透露：「《翻牆的記憶》是從零開始，我身兼四個身份導演、編劇、演員、製作人，在這之中犧牲了很多時間，當時也是吳聘角色知名度最高的時候，但為了《翻牆的記憶》推掉了許多戲劇邀約。」