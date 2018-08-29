《翻牆》風光入圍8獎　何潤東：彌補了收視的遺憾

第53屆金鐘獎於今（29）日公布入圍名單，何潤東首度執導的作品《翻牆的記憶》入圍8獎項，其中「新進演員獎」更囊括3名額，包含宋緯恩、姚亦晴、張豐豪都名列其中。對此，何潤東也表示：「首先感謝評審的肯定，這次入圍的肯定，對我來說也彌補了收視的遺憾。」
《翻牆的記憶》劇情講述校園黑暗面，題材真實呈現人性，加上沒有與無線台配合播出，收視率未達預期。如今《翻牆的記憶》入圍多項大獎，也算一雪前恥，何潤東透露：「《翻牆的記憶》是從零開始，我身兼四個身份導演、編劇、演員、製作人，在這之中犧牲了很多時間，當時也是吳聘角色知名度最高的時候，但為了《翻牆的記憶》推掉了許多戲劇邀約。」
▲張豐豪（左）在劇中與陳怡蓉飾演母子，入圍「新進演員獎。」（圖／TVBS提供，2018.05.04）
▲宋緯恩（右）入圍新進演員獎。（圖／資料照）
何潤東坦言，在一開始就決定做一部手法比較大膽及突破的題材，如今獲得金鐘肯定，也算是彌補收視的遺憾。此外，何潤東也提到，「再來很開心新進演員獎五個名額，我們就入圍了三位，當看到自己的小孩有成績出來，感到相當欣慰，他們真的很努力。唯一比較遺憾的是技術獎雖沒有入圍，但在我心中他們是最好的技術人員。」
除了感謝團隊的努力，何潤東對於電視台也相當感謝，「 最後也很感謝TVBS和TVBS優秀的戲劇團隊給了我這次的機會，讓我可以做出我想要的戲劇，謝謝評審的肯定。」
▲姚亦晴（左）入圍金鐘獎「新進演員獎」、吳念軒入圍「戲劇節目男配角獎」。（圖／TVBS提供，2018.04.19）