NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈錦榮、廖科溢上山下海入圍金鐘《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

《翻牆》風光入圍8獎　何潤東：彌補了收視的遺憾

記者徐郁雯／台北報導2018/08/29 17:11
▲何潤東執導《翻牆的記憶》，入圍金鐘獎8獎項。（圖／記者林柏年攝，2018.03.19）
▲何潤東執導《翻牆的記憶》，入圍金鐘獎8獎項。（圖／記者林柏年攝，2018.03.19）

第53屆金鐘獎於今（29）日公布入圍名單，何潤東首度執導的作品《翻牆的記憶》入圍8獎項，其中「新進演員獎」更囊括3名額，包含宋緯恩、姚亦晴、張豐豪都名列其中。對此，何潤東也表示：「首先感謝評審的肯定，這次入圍的肯定，對我來說也彌補了收視的遺憾。」

《翻牆的記憶》劇情講述校園黑暗面，題材真實呈現人性，加上沒有與無線台配合播出，收視率未達預期。如今《翻牆的記憶》入圍多項大獎，也算一雪前恥，何潤東透露：「《翻牆的記憶》是從零開始，我身兼四個身份導演、編劇、演員、製作人，在這之中犧牲了很多時間，當時也是吳聘角色知名度最高的時候，但為了《翻牆的記憶》推掉了許多戲劇邀約。」


▲張豐豪（左）在劇中與陳怡蓉飾演母子，入圍「新進演員獎。」（圖／TVBS提供，2018.05.04）


▲宋緯恩（右）入圍新進演員獎。（圖／資料照）

何潤東坦言，在一開始就決定做一部手法比較大膽及突破的題材，如今獲得金鐘肯定，也算是彌補收視的遺憾。此外，何潤東也提到，「再來很開心新進演員獎五個名額，我們就入圍了三位，當看到自己的小孩有成績出來，感到相當欣慰，他們真的很努力。唯一比較遺憾的是技術獎雖沒有入圍，但在我心中他們是最好的技術人員。」

除了感謝團隊的努力，何潤東對於電視台也相當感謝，「 最後也很感謝TVBS和TVBS優秀的戲劇團隊給了我這次的機會，讓我可以做出我想要的戲劇，謝謝評審的肯定。」


▲姚亦晴（左）入圍金鐘獎「新進演員獎」、吳念軒入圍「戲劇節目男配角獎」。（圖／TVBS提供，2018.04.19）

關鍵字翻牆的記憶金鐘獎何潤東宋緯恩姚亦晴張豐豪
E奶女歌手隱婚　偷吃小16歲鮮肉《大集合》再入圍　董至成視訊胡瓜

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan