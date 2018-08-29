〈保瑞併購拚商機〉擴大代工版圖 目標進攻中國市場

保瑞 2013 年購買日本衛采台南廠，並接受日商衛采製藥委託製造，2014 年又取得聯邦化學製藥 100% 股權，2017 年與宇泰藥業合組新公司宇泰欣，負責經銷日本藥妝市場第 3 大藥廠 SSP 與衛采在台灣的保健及保養品，今年再度併購美國上市公司 Impex 旗下子公司益邦製藥，連帶取得一個獲 FDA 認證的藥廠。

保瑞藥業 (6472-TW) 近年來併購動作積極，董事長盛保熙認為，併購可以找到適合的合作夥伴及技術，並幫助公司擴大國際版圖。保瑞力拚代工市場，未來將先前進全球最大的藥業市場美國，期待三至五年後能進攻中國大陸，成為聞名全球的國際藥廠。

針對併購益邦製藥，盛保熙指出，合約生效的那一刻，整個團隊如何整合、留住人才、結合組織文化等，都是需要認真耕耘的部分，一個禮拜至少有三天時間花在整併益邦製藥上，如今效果逐漸顯現，短短半年益邦製藥已接下美國客戶新訂單。

盛保熙認為，靠著併購，能夠讓公司不停地以倍速成長，但是公司要成功還是在執行速度跟領導團隊，公司在初期就認為學名藥市場過度競爭，未來將以專利為主，轉攻新劑型新藥，保瑞定位清楚，將擴張國際版圖，並代客戶開發新藥等高技術門檻領域。

盛保熙表示，要讓公司不停翻倍成長，達到理想目標，自己可能得做到 80 歲都不能退休，但是透過併購，可以整併技術、擴張市場，一年至少評估 60 個以上併購案，透過併購案討論，憑藉經營團隊專業經驗，可重新聚焦保瑞未來經營方向。

如何讓保瑞成為國際藥廠，盛保熙認為，必須先從全球最大藥業市場美國開始，深耕三至五年後，再搶進大陸市場，如果要以併購進入大陸市場，希望是以國際文化立足的企業，因為保瑞期待成為國際藥廠，而非僅僅只是一個東方產業。

他認為，生技產業是整個社會最晚成熟的產業，現在的資本市場逐漸對生技產業了解、開放，除台灣政府政策支持以外，台灣生技產業的高品質更吸引上海、香港等投資者青睞，撇開家族企業或是技術能力等限制，台灣的生技業在全世界仍大有可為。