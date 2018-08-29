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積水消退後 環署：2日內啟動環境復原計畫

中央社2018/08/29 16:38
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北29日電）受熱帶性低氣壓影響，23日起中南部地區陸續降下豪雨導致多處淹水，環保署今天指出，雨停積水後2日內將啟動「環境復原清掃計畫」，將協助民眾清理環境並清除孳生源。

23日起雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等中南部地區陸續降下豪雨，為了加速雨後環境清理及消毒作業、避免病媒蚊孳生，行政院環境保護署已邀集地方環保機關召開視訊會議，擬定在雨停積水消退後2日內，啟動「環境復原清掃計畫」。

環保署指出，計畫包含協助民眾清理廢棄家具、床墊及一般廢棄物、加強登革熱孳生源清除，並進行環境消毒及飲用水水質抽驗等，環保署環境衛生及毒物管理處處長袁紹英指出，希望能在週日前或雨停後2天內完成環境清理。

大雨導致多地區傳出淹水災情，環保署也提醒民眾，積水消退後應先將容易腐敗、發臭的垃圾與其他廢棄物分開堆放，以便當地環保單位優先清除，且在不影響救災及交通順暢下，若民眾要丟棄家電或大型家具時，也應先通知地方清潔隊，暫置在環保單位指定的暫時堆放地點，讓環保單位能快速進行各項廢棄物清理工作、加速環境復原。

另外，依據衛生福利部疾病管制署公布資料，國內107年本土登革熱確定病例已近50例，且登革熱病媒蚊喜歡在積水處產卵，約1週後就能羽化為成蚊、成為登革熱病毒傳播媒介，環保署也呼籲民眾應立即清除居家及社區環境附近積水容器、落實「巡、倒、清、刷」工作。

飲用水部分，環保署指出，截至28日止，飲用水水質檢測抽驗件數超過140件，水質均符合飲用水標準，若民眾擔心水有味道，在煮沸後，可將蓋子打開3分鐘以上，讓消毒藥劑揮發後再喝。（編輯：陳怡璇）1070829

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