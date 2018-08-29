改善防洪治水　台灣國際水展開幕

2018台灣國際水展於今(29)日上午，在高雄展覽館，舉行開幕典禮，中華民國對外貿易發展協會副秘書長林芳苗表示，將以深化水科技， 掌握三大趨勢，改善防洪治水為此一展覽主軸。

台灣國際水展開幕儀式，是由中華民國對外貿易發展協會副秘書長林芳苗主持，台灣自來水公司董事長郭俊銘、經濟部水利署副署長王藝峰、高雄市政府秘書長趙建喬、經濟部國際貿易局高雄辦事處處長賴國星、中華流體動力協會紀德典理事長等人與會。



▲有來自丹麥、德國、印度、瑞士、英國、美國、中國大陸等國的廠商參展。(圖／記者黃守作攝，2018.08.29)

中華民國對外貿易發展協會副秘書長林芳苗表示，由該協會主辦的台灣國際水展(AQUA TAIWAN)，有120家國內外廠商參展，使用近200個攤位，該展集結淨水、濾水、泵浦、廢污水處理設備及再生水利用技術等領域之業者參展，其中包括來自丹麥、德國、印度、瑞士、英國、美國、中國大陸等國的參展廠商，期能透過展覽、論壇及採購洽談會三大主軸，打造國際專業水科技展售及交流平台，預計可吸引超過5千位專業人士共襄盛舉。

林芳苗副秘書長指出，此一水展，以智慧科技、節能省電、創新應用三大趨勢，充分展現水科技實力。

經濟部國際貿易局高雄辦事處賴國星處長肯定台灣國際水展為水資源產業重要外銷平台，協助台灣廠商的產品及技術分享至國外。

經濟部水利署副署長王藝峰則提及近日的大雨，突顯防洪治水的重要，解決水問題是21世紀必須面對的議題，未來將結合ICT及IoT產業技術發展水利產業，見證產業升級。