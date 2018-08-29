改用貨幣分類 聯合航空連中國也不標了

（中央社台北29日電）中國施壓各大航空公司更改網站上的台灣名稱，4家美航在最後期限作出部分修改，不過聯合航空最近另出奇招，將台灣、中國、香港改用「貨幣」作為地點標示，連國名也不標出「中國」了。

旅客點選聯合航空網頁時，會先出現各大洲與各個國家提供選擇，點選「亞太區」時，只見日本、南韓、新加坡、澳洲、紐西蘭等國家國名正常呈現，卻沒有「中國」選項，而改以貨幣「人民幣（CNY）－簡體中文」取代國名，中英文並列。

香港則以「港幣（HKD）－繁體中文」當作地點標示，也是中英文並列，而台灣僅有New Taiwan Dollar（NTD）－English作為標示，沒有中文選項。