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中央社

改用貨幣分類 聯合航空連中國也不標了

中央社2018/08/29 17:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社台北29日電）中國施壓各大航空公司更改網站上的台灣名稱，4家美航在最後期限作出部分修改，不過聯合航空最近另出奇招，將台灣、中國、香港改用「貨幣」作為地點標示，連國名也不標出「中國」了。

旅客點選聯合航空網頁時，會先出現各大洲與各個國家提供選擇，點選「亞太區」時，只見日本、南韓、新加坡、澳洲、紐西蘭等國家國名正常呈現，卻沒有「中國」選項，而改以貨幣「人民幣（CNY）－簡體中文」取代國名，中英文並列。

香港則以「港幣（HKD）－繁體中文」當作地點標示，也是中英文並列，而台灣僅有New Taiwan Dollar（NTD）－English作為標示，沒有中文選項。

點選進入之後，台灣、中國、香港在網頁上端也僅以貨幣呈現，其他國家則以國名呈現，要訂航班時則出現城市名稱，沒有國名簡稱，但其他國家在城市之後仍有國家名稱簡寫，例如Bangkok,TH（BKK）。

中國在4月施壓44家外國航空公司，要求將台灣改成符合其「一中原則」的標示。美國航空、達美航空、夏威夷航空及聯合航空這4家美國航空公司於7月25日最後期限被迫做出部分修改，改用城市名稱當作標示，但仍遭中國民用航空局點名「整改不完整」，要求在8月9日前修改。

中國民用航空局8月10日表示，未更名的4家航空公司官網整改內容不完整，會進行審核評估，並視情況決定是否啟動相應民航管理程序。（編輯：林憬屏）1070829

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