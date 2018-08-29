中市校園廚房燃油鍋爐改燃氣　減汙效果良好

林佳龍今日在環保局長白智榮、教育局長彭富源等人陪同下，視察惠文高中午餐廚房燃氣鍋爐及油煙防制情形，市議員何文海、張耀中也到場了解。林佳龍表示，校園空氣汙染來源來自廚房設備，市府為全面性解決空汙來源，將工業鍋爐改燃氣推廣至校園，並加裝油煙防治設備，日前已針對各級學校進行盤點，目前有11所學校使用燃油鍋爐，將在1年內完成改善；另外有還有87校，預計2年內逐步汰換並提昇油煙設備。

台中市政府採行多元管道改善空汙，其中工廠燃油鍋爐改燃氣，減汙效果良好，更獲中央採行推廣至各縣市。同樣有使用燃油鍋爐的部分校園廚房，也改為燃氣。市長林佳龍今（29）日視察惠文高中廚房改為燃氣鍋爐及油煙防制情形，宣告惠文高中將作為低碳無煙示範校園，2年內市府要輔導各校廚房比照辦理，除打造低碳無煙校園，也為改善空品盡心力。

他強調，家長把孩子送到學校，是希望有健康的學習環境，台中市全國首創補助工業鍋爐改燃氣，成效良好，獲得行政院採納跟進。現在市府進一步把校園納入，惠文高中是示範校園，期待各級學校比照相同模式，改善校園的空氣品質。



▲市長林佳龍視察惠文高中廚房油煙防制（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.29)

環保局長白智榮表示，廚房在烹飪過程中會產生油煙，若未經有效防制處理將影響環境，而鍋爐則是另一個可能的排煙來源，如果廚房使用燃油鍋爐做為蒸氣來源，除了容易產生黑煙，也會排放粒狀物、硫氧化物、氮氧化物等空氣汙染物，因此市府積極推廣燃油鍋爐改用天然氣，以降低排氣對空氣品質的影響。惠文高中除了使用燃氣鍋爐，廚房也確實裝設排煙系統及防制設備，可以有效針對烹飪油煙進行收集與處理，不但降低空氣汙染物的排放，更減少了油煙異味。

教育局日前已針對各級學校進行鍋爐使用狀況與廚房油煙防制設備類型進行盤查，目前共計11所學校使用燃油鍋爐，經評估管線敷設及建物狀況，將優先針對6所學校的10座柴油鍋爐進行改善，後續將編列預算及同步向環保局申請補助經費。

環保局強調，市府除了持續落實原有的管制政策，今年更推出防制空污的「三支箭」，持續提升空氣品質，包括不分大小燃油鍋爐全數汰換為燃氣鍋爐；配合環保署補助推動綠色交通，讓台中全國最多的70輛電動公車，倍增為150輛電動公車；原有1,000家餐飲業者油煙污染管制改善，將再加碼列管達到2,000家。

市府表示，過去3年多來市府積極推動86項空污管制措施，台中的空氣品質已有明顯改善。根據環保署空品測站數據顯示，台中PM2.5年均濃度已由103年每立方公尺27微克，降低到105年的22.8微克，106年平均值則再降到20.2微克，已優於全國平均值20.5微克，與105年相比降幅達11.4%，改善率全國第一。