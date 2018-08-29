找到邱議瑩了！謝寒冰曝行蹤打臉：不愧是屏東無影腳

2009 年八八風災時，當時行政院秘書長薛香川在父親節陪岳父吃了一小時的飯，最後因此丟官，當時民進黨立委邱議瑩轟「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶」；這次南台灣淹大水，副總統陳建仁帶家人遊金門，卻未見邱議瑩發聲，網友極力尋找立委，名嘴謝寒冰今（ 29 ）日在臉書曝邱議瑩行蹤並說，邱跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了，他諷刺「不愧屏東無影腳！」

南台灣 8 月 23 日受到西南氣流影響，淹水災情不斷傳出，全國動員救災，副總統陳建仁 24 至 26 日卻與家人到金門度假，陳建仁隨後對其行為造成國人觀感不佳，表示相當過意不去，並向國人致歉。

這讓不少人聯想起八八風災當天，行政院前秘書長薛香川在父親節陪岳父吃 1 小時的飯，慘遭民進黨圍剿下台，當時邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託水災耶」，並說她氣到快中風。

這次陳建仁在南台灣淹大水時，與家人到金門遊玩三日，卻未見邱議瑩發聲，許多網友都在尋找邱議瑩，也有人酸「還有心情去金門旅遊，拜託，水災欸」、「拜託，人家台灣價值欸」、「那些災民只是錄影帶拉」。



▲網友們近日不見立委邱議瑩發聲，紛紛在她貼文底下酸，「拜託，水災欸！」（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

謝寒冰在臉書表示，他正納悶這兩天邱議瑩大委員怎麼沒有出來嗆聲，原來罵完韓國瑜後，邱委員就跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了⋯⋯「來無影去無蹤、果然不愧屏東無影腳！」



▲名嘴謝寒冰今（ 29 ）日為網友解惑，在臉書公布民進黨立委邱議瑩的行蹤。（圖／翻攝自謝寒冰臉書）