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政治

找到邱議瑩了！謝寒冰曝行蹤打臉：不愧是屏東無影腳

編輯中心／綜合報導2018/08/29 18:01
▲民進黨立委邱議瑩曾批評行政院前秘書長薛香川在八八風災與岳父吃飯，這次南台灣淹大水，副總統陳建仁去金門遊玩三日，卻未見邱議瑩發聲，名嘴謝寒冰洩邱議瑩行蹤，並諷「不愧屏東無影腳！」（圖／翻攝自邱議瑩臉書）
▲民進黨立委邱議瑩曾批評行政院前秘書長薛香川在八八風災與岳父吃飯，這次南台灣淹大水，副總統陳建仁去金門遊玩三日，卻未見邱議瑩發聲，名嘴謝寒冰洩邱議瑩行蹤，並諷「不愧屏東無影腳！」（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

 2009 年八八風災時，當時行政院秘書長薛香川在父親節陪岳父吃了一小時的飯，最後因此丟官，當時民進黨立委邱議瑩轟「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶」；這次南台灣淹大水，副總統陳建仁帶家人遊金門，卻未見邱議瑩發聲，網友極力尋找立委，名嘴謝寒冰今（ 29 ）日在臉書曝邱議瑩行蹤並說，邱跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了，他諷刺「不愧屏東無影腳！」

南台灣 8 月 23 日受到西南氣流影響，淹水災情不斷傳出，全國動員救災，副總統陳建仁 24 至 26 日卻與家人到金門度假，陳建仁隨後對其行為造成國人觀感不佳，表示相當過意不去，並向國人致歉。

這讓不少人聯想起八八風災當天，行政院前秘書長薛香川在父親節陪岳父吃 1 小時的飯，慘遭民進黨圍剿下台，當時邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託水災耶」，並說她氣到快中風。

這次陳建仁在南台灣淹大水時，與家人到金門遊玩三日，卻未見邱議瑩發聲，許多網友都在尋找邱議瑩，也有人酸「還有心情去金門旅遊，拜託，水災欸」、「拜託，人家台灣價值欸」、「那些災民只是錄影帶拉」。


▲網友們近日不見立委邱議瑩發聲，紛紛在她貼文底下酸，「拜託，水災欸！」（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

謝寒冰在臉書表示，他正納悶這兩天邱議瑩大委員怎麼沒有出來嗆聲，原來罵完韓國瑜後，邱委員就跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了⋯⋯「來無影去無蹤、果然不愧屏東無影腳！」


▲名嘴謝寒冰今（ 29 ）日為網友解惑，在臉書公布民進黨立委邱議瑩的行蹤。（圖／翻攝自謝寒冰臉書）

關鍵字屏東無影腳邱議瑩謝寒冰陳建仁八八風災薛香川淹水
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