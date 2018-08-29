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政治

治水成朝野攻防重點　綠將正面迎戰捍衛前瞻預算

記者林仕祥／台北報導2018/08/29 17:43
▲民進黨發言人吳思瑤表示，治水將成為藍綠政治攻防的焦點，黨團會採取正面應戰、正面論述的態度，全力捍衛前瞻基礎建設水環境計畫的593億預算。（圖／林仕祥攝 , 2018.8.29）
▲民進黨發言人吳思瑤表示，治水將成為藍綠政治攻防的焦點，黨團會採取正面應戰、正面論述的態度，全力捍衛前瞻基礎建設水環境計畫的593億預算。（圖／林仕祥攝 , 2018.8.29）

823水患後，治水將成為藍綠政治攻防的焦點，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（29）日表示，黨團會採取正面應戰、正面論述的態度，全力捍衛前瞻基礎建設水環境計畫的593億預算，因為在極端氣候下，治水仍是必要，也必須向大眾清楚說明，過去治水計畫是有其功效的。

民進黨發言人吳思瑤轉述中常會報告內容，柯建銘對過去治水的成效給予肯定，認為未來要強化論述，全力捍衛治水預算。立委王定宇也分享自己在台南的觀察，強調這次水災主要是因為瞬間雨量過大所致，雨量高過八八風災及過去幾個颱風的標準，但台南的部分區域，例如過去會淹的保安社區、仁德工業區，這次都沒有淹水，所以應該在科學分析上去做檢討，強化未來的論述。

身兼民進黨主席的總統蔡英文，在會中特別肯定國軍救災的表現，她感動的說，看到國軍快速清理斃死的禽畜，並進行消毒，還背老人家出來並送餐，「這些年輕人真的很值得肯定」；總統府祕書長陳菊也肯定國軍的投入，並以過去擔任高雄市長的經驗，強調未來退水之後，登革熱的防治相當重要。

吳思瑤轉述指出，現在整個民進黨都以救災為第一優先，整個作業重心都在協助行政部門進行救災工作，選務方面，這期間都沒有做選舉的局勢評估，也沒進行民調，一些授旗場都延後。至於行政院長賴清德加入的「百工百業社團大會」，仍預計在九月開始，目前仍在規劃中。
 

關鍵字吳思瑤前瞻基礎建設治水柯建銘蔡英文陳菊
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