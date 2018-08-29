治水成朝野攻防重點　綠將正面迎戰捍衛前瞻預算

823水患後，治水將成為藍綠政治攻防的焦點，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（29）日表示，黨團會採取正面應戰、正面論述的態度，全力捍衛前瞻基礎建設水環境計畫的593億預算，因為在極端氣候下，治水仍是必要，也必須向大眾清楚說明，過去治水計畫是有其功效的。

民進黨發言人吳思瑤轉述中常會報告內容，柯建銘對過去治水的成效給予肯定，認為未來要強化論述，全力捍衛治水預算。立委王定宇也分享自己在台南的觀察，強調這次水災主要是因為瞬間雨量過大所致，雨量高過八八風災及過去幾個颱風的標準，但台南的部分區域，例如過去會淹的保安社區、仁德工業區，這次都沒有淹水，所以應該在科學分析上去做檢討，強化未來的論述。