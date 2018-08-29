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〈富邦金法說〉總資產首度破7兆元大關 新錢持續加碼

鉅亨網2018/08/29 17:30
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富邦金 (2881-TW) 今 (29) 日召開法說會，截至 2018 年 6 月底，總資產首度突破 7 兆元大關，年成長 9.2%。富邦人壽今年上半年投資收益表現亮眼，總投資收入達 681 億元，較去年同期大幅成長近 3 成，經常性收益為投資收益主要來源。今年上半年新增投資淨額 1850 億元，大部分投入國外債券，國內股票則微幅減碼，展望未來，中長期將持續加碼海外債。

富邦金控今 (2018) 年上半年稅後純益 312 億元，年成長 67.1%，每股純益 (EPS)2.91 元，而最新公告 7 月自結稅後純益 113.33 億元，創下歷年同期次高，累計前 7 月自結稅後純益達 426.05 億元，年增 25%；每股純益達 4.02 元，持續穩居金控同業第一。

值得關注的是，富邦金總資產持續穩健成長，至今年 6 月底，總資產首度突破 7 兆元大關，達 7 兆 1888 億元，年成長 9.2%，為國內第二大金控公司。

而受惠特別股發行及獲利貢獻挹注，今年 6 月底富邦金控淨值達 5056 億元，年成長 13.1%，資產報酬率 (ROA) 及股東權益報酬率 (ROE) 為 0.88% 及 12.45%。

富邦人壽、台北富邦銀行為金控獲利雙引擎，上半年合計貢獻金控獲利達 82.6%。

富邦人壽上半年稅後純益 190.84 億元，較去年大幅成長 122%；總保費收入達 2727 億元，年增 5%，為市場排名第二，其中初年度保費收入 (FYP) 達 961 億元，主要來自於投資型商品市場需求提升，傳統分期繳壽險亦較去年同期成長 8% 所帶動。

此外，富邦人壽總投資資產規模上半年達 3 兆 5714 億元，較去年同期成長 9.4%；總投資收入為 681 億元，較去年同期大幅成長 29.6%，其中股債資本利得獲利 256 億元，現金股息收入 37 億元；累計前 7 月現金股息收入已有 146 億元進帳，預估今年整體現金股息將有 188 億元。

觀察富邦人壽投資組合，第二季調整資金投資部位，大幅增加海外債券部位，其中海外固定收益配置，以投資級的公司債及金融債為主，至於國內股票和債券則呈現減碼。富邦人壽表示，未來為了穩定收息，中長期還是會持續加碼海外債，投資標的一樣是瞄準投資級別債，且以美元計價為主。

富邦人壽表示，今年上半年避險前、後投資報酬率分別為 4.73%、3.89%，優於同期負債成本的 3.68%，呈現利差益，不過避險後的經常性收益 2.39%，低於損益兩平點的 2.73%，主要是因上半年經常性避險成本達 130 個基本點，高於去年同期的 88 個基本點。

至於台北富邦銀行上半年稅後純益 103.42 億元，年成長 19.8%；受惠利息淨收益及金融商品收益增加，帶動淨收益達 236 億元，年增 11.4%，財管業務手續費淨收益年成長 7.6%，主要來自財管投保業務皆有成長。

另企業放款與個人放款穩定成長，推升全行放款年成長 7.9%，超越市場平均 5%；房貸及其他消金放款佔比則持續提升。

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