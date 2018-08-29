浙江偵破30億個資竊取案 突顯電信公司失職

（中央社台北29日電）中國浙江近日偵破一起超大規模用戶個資竊取案。「黑產業」公司利用從電信非法截流、竊取的30億條用戶個資，在各網路平台惡意刷粉、按讚及「精準行銷」，幾乎中國所有網路平台遭波及。

科技日報今天的報導中指出，雖然盜取數據和使用數據無底線的「黑灰產業」犯罪集團或黑數據平台是竊取用戶數據的罪魁禍首，但這起案件首次暴露出電信公司管理上的嚴重缺失，更加重了近年相對惡劣的個人隱私保護環境下，大眾對整個產業鏈誠信度的懷疑。

據報導，如果QQ帳號突然被加進陌生群組，微博關注列表突然出現一堆行銷帳號，這個帳戶很有可能已被黑產業操控。