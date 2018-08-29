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娛樂

張菲復出入圍金鐘超開心　自嘲：還以為要等終身成就獎

記者徐郁雯／台北報導2018/08/29 17:42
▲張菲睽違7年拿主持棒，就入圍金鐘獎。（圖／華視提供，2018.08.29）
▲張菲睽違7年拿主持棒，就入圍金鐘獎。（圖／華視提供，2018.08.29）

第53屆電視金鐘入圍名單今（29）日公布，華視風光入圍8項大獎，其中暌違7年再拿主持棒的張菲，以《綜藝菲常讚》入圍「綜藝節目主持人獎」；《天才衝衝衝》入圍「益智及實境節目獎」、主持人曾國城與徐乃麟則入圍「益智及實境節目主持人獎」；安心亞以《阮氏碧花與她的兩個男人》入圍「迷你劇集（電視電影）女主角獎」，成績斐然。

張菲談及重新復出演藝圈，節目就獲得金鐘獎入圍，張菲表示，重披戰袍就能躬逢其盛，感謝評審，非常開心，原先沒有心理準備會入圍，連入圍都是透過記者通知才知曉，也笑說：「原本以為是要等到終身成就獎才能拿獎了。」此次得到評審垂青，非常高興，既然入圍了，也當然希望能夠得獎。

益智節目《天才衝衝衝》開播至今超過12年，曾於第49屆電視金鐘獎由主持人徐乃麟、曾國城榮獲最佳綜藝節目主持人獎肯定，並於第51屆電視金鐘獎，由主持人徐乃麟、曾國城、張文綺與Albee再次入圍綜合節目主持人。主持人曾國城得知獲獎時正在錄影，於空檔時簡短回應：「入圍就代表被看見，我還會再繼續作出更好的節目給大家，謝謝評審的肯定。」另一位主持人徐乃麟則說：「感謝評審及各位，平常心面對，會繼續努力！」 


▲《天才衝衝衝》開播12年，頗受金鐘獎青睞。（圖／華視提供，2018.08.29）

安心亞在《阮氏碧花與她的兩個男人》中首度挑戰飾演外籍新娘，不僅要學習越南話、唱越南歌，也要模仿越南人講國語。安心亞說：「剛拍戲轉場時，知道這個消息，當下很開心的愣住，腦袋瞬間空白無法反應，接著看到媽媽訊息，感動的哭了，很感恩能參與到這部戲，非常謝謝喜翔大哥、健瑋哥與導演。」


▲《阮氏碧花與她的兩個男人》入圍「迷你劇集（電視電影）女主角獎」。（圖／華視提供，2018.08.29）

喜翔也以《阮氏碧花》入圍「迷你劇集（電視電影）男配角獎」，再次獲得金鐘獎肯定，喜翔說：「當初拍攝過程真的很艱辛，在天氣又冷又下雨的狀況下完成這部戲，感謝辛苦的劇組同仁，感謝華視找我拍這部戲，希望這部戲能為華視拿下兩座金鐘。」

關鍵字金鐘獎天才衝衝衝綜藝菲常讚阮氏碧花與她的兩個男人張菲徐乃麟安心亞
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