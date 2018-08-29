張菲復出入圍金鐘超開心　自嘲：還以為要等終身成就獎

張菲談及重新復出演藝圈，節目就獲得金鐘獎入圍，張菲表示，重披戰袍就能躬逢其盛，感謝評審，非常開心，原先沒有心理準備會入圍，連入圍都是透過記者通知才知曉，也笑說：「原本以為是要等到終身成就獎才能拿獎了。」此次得到評審垂青，非常高興，既然入圍了，也當然希望能夠得獎。

第53屆電視金鐘入圍名單今（29）日公布，華視風光入圍8項大獎，其中暌違7年再拿主持棒的張菲，以《綜藝菲常讚》入圍「綜藝節目主持人獎」；《天才衝衝衝》入圍「益智及實境節目獎」、主持人曾國城與徐乃麟則入圍「益智及實境節目主持人獎」；安心亞以《阮氏碧花與她的兩個男人》入圍「迷你劇集（電視電影）女主角獎」，成績斐然。

益智節目《天才衝衝衝》開播至今超過12年，曾於第49屆電視金鐘獎由主持人徐乃麟、曾國城榮獲最佳綜藝節目主持人獎肯定，並於第51屆電視金鐘獎，由主持人徐乃麟、曾國城、張文綺與Albee再次入圍綜合節目主持人。主持人曾國城得知獲獎時正在錄影，於空檔時簡短回應：「入圍就代表被看見，我還會再繼續作出更好的節目給大家，謝謝評審的肯定。」另一位主持人徐乃麟則說：「感謝評審及各位，平常心面對，會繼續努力！」



▲《天才衝衝衝》開播12年，頗受金鐘獎青睞。（圖／華視提供，2018.08.29）

安心亞在《阮氏碧花與她的兩個男人》中首度挑戰飾演外籍新娘，不僅要學習越南話、唱越南歌，也要模仿越南人講國語。安心亞說：「剛拍戲轉場時，知道這個消息，當下很開心的愣住，腦袋瞬間空白無法反應，接著看到媽媽訊息，感動的哭了，很感恩能參與到這部戲，非常謝謝喜翔大哥、健瑋哥與導演。」



▲《阮氏碧花與她的兩個男人》入圍「迷你劇集（電視電影）女主角獎」。（圖／華視提供，2018.08.29）

喜翔也以《阮氏碧花》入圍「迷你劇集（電視電影）男配角獎」，再次獲得金鐘獎肯定，喜翔說：「當初拍攝過程真的很艱辛，在天氣又冷又下雨的狀況下完成這部戲，感謝辛苦的劇組同仁，感謝華視找我拍這部戲，希望這部戲能為華視拿下兩座金鐘。」