韓媒：習近平可能取消北韓行 由他人代打

另有來自中國駐美外交官的消息指出，習近平如果取消訪問北韓，可能改派的黨政高官包括中共政治局常委王滬寧，或是中國國家副主席王岐山。但也不排除其他政治局常委或委員代打的可能。

（中央社台北29日電）外界先前盛傳，中國國家主席習近平9月初將訪問北韓，出席北韓70周年國慶閱兵式。但南韓媒體報導，考量因貿易戰陷入低潮的美中關係，習近平可能取消北韓行，改派政治局常委級高官出席。

消息提到，在是否訪問北韓的抉擇上，習近平將面臨的難題是；如果取消訪問，會被認為是被美國總統川普「嚇退了」；如果如期訪問，並促成朝鮮半島和平協議簽署，中國將失去北韓這張與美國抗衡的王牌。

同時，如果如期訪問，但朝鮮半島危機反而加劇，無核化過程原地踏步甚至退回原點，導致和平遙遙無期，習近平將成為朝鮮半島和平進程的絆腳石。然而，也不排除習近平會「硬著頭皮」訪問北韓。

東亞日報報導則指出，有中國專家認為，若習近平訪問北韓，將被北韓領導人金正恩用來誇耀這次的閱兵式，並可能受到川普的抨擊。

南韓成均館大學成均中國研究所長李熙玉認為，如果只是參加北韓70周年國慶活動或協商經濟合作問題，中國國務院總理李克強出席「就已經夠份量了」。

南韓朝鮮日報日前分析，對中國而言，習近平訪問北韓是「負擔不小的選擇」。理由是，美中關係因貿易戰陷入低潮，美國與北韓的去核化磋商也無交集，未能突破，因此懷疑中國在幕後指使。若習近平在北韓大肆炫耀兩國友好，且美國與北韓的去核化磋商持續膠著，中國很可能陷入的「中國責任論」中。（編輯：邱國強/馮昭）1070829