NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀白冰冰率新秀問鼎金鐘：聽天由命遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

改善兩岸關係 陸學者：希望有個溝通管道

中央社2018/08/29 17:40
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者陳家倫上海29日電）中國大陸學者李秘表示，目前兩岸氛圍比總統蔡英文剛上任時差；但大陸的門始終沒有關死，改善兩岸關係的球在蔡總統手上，盼看到她為兩岸關係做些善意的事，或是有個溝通管道。

薩爾瓦多日前與台灣斷交，並轉而和北京建交，這是台灣在4個月內失去的第3個邦交國；在這之前，陸方也不讓台中市舉辦東亞青運等。談及兩岸關係，上海市公共關係研究院副院長李秘作上述表示。

李秘指出，蔡總統雖然沒說自己是「台獨」，但也沒承認「九二共識」，加上台灣擬將中國大陸的歷史列為東亞史等作為，都會令陸方感到「九二共識」這項兩岸政治基礎不斷遭受侵蝕，因此大陸必須出手夯實。

他說，大陸夯實兩岸政治基礎的方法有兩個管道，一個是國際路徑，另一個就是兩岸民間交流的路徑，也就是爭取台灣民心。李秘坦言，儘管大陸在國際上對台灣的作為，目的不在傷害兩岸人民感情，但知道客觀上會有影響。

李秘表示，就目前看來，兩岸關係氛圍確實比以前差，2016年蔡總統剛上任時，大陸覺得她理性務實，可以帶民進黨走出一條新路，但現在覺得希望越來越渺茫。

此外，根據李秘觀察，蔡總統對大陸的信任感似乎也在下降，相較蔡總統以前會說大陸，現在全說中國，「大陸很在意這些表述，雖然她沒有像前總統陳水扁這樣喊出『一邊一國』，但對大陸敵意越來越強」。

李秘強調，對於蔡總統，大陸的門始終都沒有關死，至今沒說「蔡英文是台獨份子」，頂多說她「縱容台獨勢力和台獨活動」，可以看得出來大陸方面對蔡總統還是留有餘地，也很願意看到她做點什麼。

他表示，如果蔡總統在兩岸關係做了一點善意的事情，或是說有個溝通的管道，對培養兩岸雙方的互信是有幫助的。

李秘舉例，東京奧運公投正名的事情，民進黨方面後來退了回去，雖然目的不一定是為了緩解兩岸緊張，但對兩岸來說，也是一個好事。若民進黨能在大陸很在意的「文化台獨」問題上有善意動作，大陸會看到的。（編輯：邱國強）1070829

韓媒：習近平可能取消北韓行...高雄增2本土登革熱 小心積...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan