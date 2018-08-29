改善兩岸關係 陸學者：希望有個溝通管道

李秘指出，蔡總統雖然沒說自己是「台獨」，但也沒承認「九二共識」，加上台灣擬將中國大陸的歷史列為東亞史等作為，都會令陸方感到「九二共識」這項兩岸政治基礎不斷遭受侵蝕，因此大陸必須出手夯實。

薩爾瓦多日前與台灣斷交，並轉而和北京建交，這是台灣在4個月內失去的第3個邦交國；在這之前，陸方也不讓台中市舉辦東亞青運等。談及兩岸關係，上海市公共關係研究院副院長李秘作上述表示。

（中央社記者陳家倫上海29日電）中國大陸學者李秘表示，目前兩岸氛圍比總統蔡英文剛上任時差；但大陸的門始終沒有關死，改善兩岸關係的球在蔡總統手上，盼看到她為兩岸關係做些善意的事，或是有個溝通管道。

他說，大陸夯實兩岸政治基礎的方法有兩個管道，一個是國際路徑，另一個就是兩岸民間交流的路徑，也就是爭取台灣民心。李秘坦言，儘管大陸在國際上對台灣的作為，目的不在傷害兩岸人民感情，但知道客觀上會有影響。

李秘表示，就目前看來，兩岸關係氛圍確實比以前差，2016年蔡總統剛上任時，大陸覺得她理性務實，可以帶民進黨走出一條新路，但現在覺得希望越來越渺茫。

此外，根據李秘觀察，蔡總統對大陸的信任感似乎也在下降，相較蔡總統以前會說大陸，現在全說中國，「大陸很在意這些表述，雖然她沒有像前總統陳水扁這樣喊出『一邊一國』，但對大陸敵意越來越強」。

李秘強調，對於蔡總統，大陸的門始終都沒有關死，至今沒說「蔡英文是台獨份子」，頂多說她「縱容台獨勢力和台獨活動」，可以看得出來大陸方面對蔡總統還是留有餘地，也很願意看到她做點什麼。

他表示，如果蔡總統在兩岸關係做了一點善意的事情，或是說有個溝通的管道，對培養兩岸雙方的互信是有幫助的。

李秘舉例，東京奧運公投正名的事情，民進黨方面後來退了回去，雖然目的不一定是為了緩解兩岸緊張，但對兩岸來說，也是一個好事。若民進黨能在大陸很在意的「文化台獨」問題上有善意動作，大陸會看到的。（編輯：邱國強）1070829