NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀白冰冰率新秀問鼎金鐘：聽天由命遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

街口支付台版餘額寶恐涉違法吸金 金管會勒令下架

鉅亨網2018/08/29 17:46
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

為迎戰 LINE Pay 攜手一卡通將於 9 月 3 日推出電子支付帳戶，街口支付也將在同一天推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，甚至宣告保障年收益 1.2%~1.8%，比定存還高，但卻踩到金管會紅線，恐涉違法吸收儲值款項，金管會昨天先是表示會請街口說明，今天則表示已勒令街口將廣告下架。

街口支付在今年初已經啟動電子支付帳戶，串接台新、玉山、中國信託、富邦、郵局、王道、第一、永豐、兆豐、彰化、合庫、上海等 12 家銀行帳戶，推出免手續費跨行轉帳、儲值、提領等服務後；下半年可能還會再新增國泰、台銀、新光、高雄、日盛等銀行。

但是，面對 LINE Pay 攜手一卡通也將推出電子支付帳戶，街口支付宣布將進一步推出的「街口託付帳戶」，在廣告中宣稱保障年收益 1.2%~1.8%，高於定存利率，享餘額隨時進出，且採複利每日計息、每日給息、每日利息自動滾入本金再賺利息。

街口在新聞稿還宣稱，有別於其他數位存款帳戶開戶還要插卡、臨櫃或動輒 20 分鐘的繁瑣流程，街口支付只要輸入身分證進行驗證，並通過銀行帳戶綁定進行升級，1 分鐘即可完成「街口託付帳戶」註冊。

但此舉卻踩到金管會紅線，金管會昨天表示將請街口來說明，但今天，主委顧立雄今日重申，「存款」與「儲值」不同，金融科技發展時，都會有灰色地帶，因此要「抓一條線」，以街口的案例來看，就是儲值跟存款的差別，儲值不能有固定收益。

金管會表示，已要求街口停止及撤下相關活動訊息，今日早上檢視僅剩 App 內尚有活動資訊，也已要求該公司立即撤下。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字街口街口支付金管會顧立雄headline
〈富邦金法說〉總資產首度破...Garner：華為全球戰略...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan