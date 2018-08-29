街口支付台版餘額寶恐涉違法吸金 金管會勒令下架

街口支付在今年初已經啟動電子支付帳戶，串接台新、玉山、中國信託、富邦、郵局、王道、第一、永豐、兆豐、彰化、合庫、上海等 12 家銀行帳戶，推出免手續費跨行轉帳、儲值、提領等服務後；下半年可能還會再新增國泰、台銀、新光、高雄、日盛等銀行。

為迎戰 LINE Pay 攜手一卡通將於 9 月 3 日推出電子支付帳戶，街口支付也將在同一天推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，甚至宣告保障年收益 1.2%~1.8%，比定存還高，但卻踩到金管會紅線，恐涉違法吸收儲值款項，金管會昨天先是表示會請街口說明，今天則表示已勒令街口將廣告下架。

但是，面對 LINE Pay 攜手一卡通也將推出電子支付帳戶，街口支付宣布將進一步推出的「街口託付帳戶」，在廣告中宣稱保障年收益 1.2%~1.8%，高於定存利率，享餘額隨時進出，且採複利每日計息、每日給息、每日利息自動滾入本金再賺利息。

街口在新聞稿還宣稱，有別於其他數位存款帳戶開戶還要插卡、臨櫃或動輒 20 分鐘的繁瑣流程，街口支付只要輸入身分證進行驗證，並通過銀行帳戶綁定進行升級，1 分鐘即可完成「街口託付帳戶」註冊。

但此舉卻踩到金管會紅線，金管會昨天表示將請街口來說明，但今天，主委顧立雄今日重申，「存款」與「儲值」不同，金融科技發展時，都會有灰色地帶，因此要「抓一條線」，以街口的案例來看，就是儲值跟存款的差別，儲值不能有固定收益。

金管會表示，已要求街口停止及撤下相關活動訊息，今日早上檢視僅剩 App 內尚有活動資訊，也已要求該公司立即撤下。