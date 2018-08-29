入圍金鐘　KID洩漏吳宗憲眼泛淚光

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，綜藝新秀KID林柏昇與綜藝天王吳宗憲以《綜藝玩很大》入圍「益智及實境節目主持人獎」，他在臉書透露，「這幾年《玩很大》已經是我生活的很重要的部分，就連得知消息也是外景的過程中知道，剛剛看到憲哥講著講著眼光泛淚。」他表示，「我很開心，也很興奮。」

入圍相當開心，KID發文寫下，「是的！今年的我還是非常不敢相信入圍了，這幾年《玩很大》已經是我生活的很重要的部分，就連得知消息也是外景的過程中知道，剛剛看到憲哥講著講著眼光泛淚，腦中浮現的都是這一年來拚老命在求勝的畫面，現在成績總算先被打了一個合格，我很開心，也很興奮。」