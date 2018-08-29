NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀白冰冰率新秀問鼎金鐘：聽天由命遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

入圍金鐘　KID洩漏吳宗憲眼泛淚光

娛樂中心／綜合報導2018/08/29 17:53
▲KID（左）洩漏吳宗憲得知入圍，眼泛淚光。（圖／翻攝自KID臉書 , 2018.8.29）
▲KID（左）洩漏吳宗憲得知入圍，眼泛淚光。（圖／翻攝自KID臉書 , 2018.8.29）

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，綜藝新秀KID林柏昇與綜藝天王吳宗憲以《綜藝玩很大》入圍「益智及實境節目主持人獎」，他在臉書透露，「這幾年《玩很大》已經是我生活的很重要的部分，就連得知消息也是外景的過程中知道，剛剛看到憲哥講著講著眼光泛淚。」他表示，「我很開心，也很興奮。」

入圍相當開心，KID發文寫下，「是的！今年的我還是非常不敢相信入圍了，這幾年《玩很大》已經是我生活的很重要的部分，就連得知消息也是外景的過程中知道，剛剛看到憲哥講著講著眼光泛淚，腦中浮現的都是這一年來拚老命在求勝的畫面，現在成績總算先被打了一個合格，我很開心，也很興奮。」


▲KID感動發文。（圖／翻攝自KID臉書 , 2018.8.29）

KID特別感恩，「謝謝每一通的恭喜訊息、電話，你們都是收看過我們節目，或是在節目認識的朋友，很謝謝你們讓我們佔了一點點的小位置，既然這樣 我們就要更不要臉的越佔越大、越佔越久，謝謝憲哥一直把我當好兄弟、小老弟在疼愛，我會繼續加油，謝謝三立電視台、中視電視台、好看娛樂這樣的照顧我，我會繼續做出成績給你們的。」

正在金門出外景的他，也熱血喊話，「要錄影去了，金門現在下大雨，還是要繼續拚下去⋯⋯謝謝所有願意為《玩很大》流血的每一位，我們會加倍奉還的～」字裡行間充滿鬥志。

關鍵字kid吳宗憲金鐘獎入圍綜藝玩很大
張菲睽違7年主持　入圍金鐘超開心新垣結衣變單眼皮　網愣一秒變路人

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan