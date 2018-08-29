高雄增2本土登革熱 小心積水讓疫情蔓延

（中央社記者陳偉婷台北29日電）疾管署今天公布，高雄市新增2例本土登革熱個案，都在三民區，研判感染源與境外移入有關，且感染時間點在8月23日前，與水災無關，但該區仍有積水，應澈底孳清。

衛生福利部疾病管制署疾管署副署長羅一鈞下午表示，高雄市本土登革熱病例新增2例本土個案，分別為三民區安發里65歲男性及三民區寶龍里71歲女性，分別於8月26日及27日發病，均於第2次就醫（8月28日）通報登革熱且均快篩檢驗陽性，兩人目前均住院中。

羅一鈞說，兩人住家相距約500公尺，且鄰近一名7月中旬確診的三民區安生里、自馬爾地夫境外移入登革熱第二型病例（距離約900公尺），不排除與該境外移入病例有關，將進一步比對病毒序列釐清感染來源。