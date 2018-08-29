NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈《麻醉2》入圍10獎　藍正龍恭賀白冰冰率新秀問鼎金鐘：聽天由命遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

高雄增2本土登革熱 小心積水讓疫情蔓延

中央社2018/08/29 17:49
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北29日電）疾管署今天公布，高雄市新增2例本土登革熱個案，都在三民區，研判感染源與境外移入有關，且感染時間點在8月23日前，與水災無關，但該區仍有積水，應澈底孳清。

衛生福利部疾病管制署疾管署副署長羅一鈞下午表示，高雄市本土登革熱病例新增2例本土個案，分別為三民區安發里65歲男性及三民區寶龍里71歲女性，分別於8月26日及27日發病，均於第2次就醫（8月28日）通報登革熱且均快篩檢驗陽性，兩人目前均住院中。

羅一鈞說，兩人住家相距約500公尺，且鄰近一名7月中旬確診的三民區安生里、自馬爾地夫境外移入登革熱第二型病例（距離約900公尺），不排除與該境外移入病例有關，將進一步比對病毒序列釐清感染來源。

依登革熱感染至發病需3至14天回推，羅一鈞說，兩人感染時間點都在8月23日之前，與近日水災無關，且發病後均能於1至2天內迅速通報，造成後續疫情機會不高，但須防範因大雨積水導致下一波疫情。

全國共計55例登革熱本土病例，分別為台中市25例、新北市22例，高雄市3例，台北市及嘉義縣各2例，桃園市1例。

羅一鈞提醒，近日受西南氣流影響，南部地區仍有豪雨或強降雨的機會發生，民眾不可掉以輕心，雨後應立即清除環境積水容器，例如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等，避免病媒蚊孳生增加疫情風險，降低病媒蚊密度。（編輯：張芷瑄）1070829

改善兩岸關係 陸學者：希...前瞻計畫點燃商機 三星搶攻...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan