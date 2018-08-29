高雄增2本土登革熱 小心積水讓疫情蔓延

（中央社記者陳偉婷台北29日電）疾管署今天公布，高雄市新增2例本土登革熱個案，都在三民區，研判感染源與境外移入有關，且感染時間點在8月23日前，與水災無關，但該區仍有積水，應澈底孳清。
衛生福利部疾病管制署疾管署副署長羅一鈞下午表示，高雄市本土登革熱病例新增2例本土個案，分別為三民區安發里65歲男性及三民區寶龍里71歲女性，分別於8月26日及27日發病，均於第2次就醫（8月28日）通報登革熱且均快篩檢驗陽性，兩人目前均住院中。
羅一鈞說，兩人住家相距約500公尺，且鄰近一名7月中旬確診的三民區安生里、自馬爾地夫境外移入登革熱第二型病例（距離約900公尺），不排除與該境外移入病例有關，將進一步比對病毒序列釐清感染來源。
依登革熱感染至發病需3至14天回推，羅一鈞說，兩人感染時間點都在8月23日之前，與近日水災無關，且發病後均能於1至2天內迅速通報，造成後續疫情機會不高，但須防範因大雨積水導致下一波疫情。
全國共計55例登革熱本土病例，分別為台中市25例、新北市22例，高雄市3例，台北市及嘉義縣各2例，桃園市1例。
羅一鈞提醒，近日受西南氣流影響，南部地區仍有豪雨或強降雨的機會發生，民眾不可掉以輕心，雨後應立即清除環境積水容器，例如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等，避免病媒蚊孳生增加疫情風險，降低病媒蚊密度。（編輯：張芷瑄）1070829