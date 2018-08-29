Garner：華為全球戰略奏效 超越蘋果成為全球第

三星 (005930-KR) 再次在銷售量和市占拿下雙冠王，本季售出 7230 萬台，全球市占 19.3％。但與去年同期相比，這兩個數據都有所下降，去年同期出售了 8290 萬台，市占為 22.6%。

調查機構 Garner 今 (29 日) 日公布最新智慧型手機市場數據報告，該報告顯示華為已超越蘋果 (AAPL-US) 成為全球第二大手機製造商，與市場研究公司 IDC、Canalys 和 IHS Markit 先前調查結果一致。

全球前 5 大手機商 2018 Q2 銷量 圖片來源：Garner

華為首次擊敗勁敵蘋果拿下亞軍，銷售量為 4980 萬台，市占為 13.3%。與去年同期的 3590 萬台和 9.8% 市占率相比，今年皆有所增長。

蘋果退居第三，銷售量為 4470 萬台，市場份額為 11.9％。蘋果最新財報發顯示，第二季手機銷售量略高於去年同期的 4430 萬。然而，該公司的市占卻下滑至 12.1%。

中國品牌小米和 Oppo 分別排名第四和第五。小米出貨量為 3280 萬台，市占率為 8.8%，而 Oppo 的出貨量為 2850 萬台，佔 7.6%。

Gartner 的數據與市場研究公司 IDC、Canalys 和 IHS Markit 先前調查結果一致，所有調查顯示華為在第二季的表現明顯優於蘋果。

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Gartner 研究總監 Anshul Gupta 表示，華為繼續為其智慧手機帶來創新功能，並擴展其手機產品組合，觸及更廣泛的的消費客群。

Gupta 表示，華為全力對通路投資、建立品牌和 Honor 榮耀系列的定位策略，帶動全球 70 個市場銷售。

按照華為預定計畫，將於今年底完成 2 億台出貨量的目標，有機會成為 2018 全球第二大智慧手機製造商。華為執行長餘承東月初曾豪言表示：「明年我們成為全球第二是毫無疑問的；明年第四季度，我們有可能成為第一。」

Gupta 對 iPhone X 的市場需求疲軟提出警告：「iPhone X 的市場需求比其他新機型推出更早放緩」，這也是其他分析師經常提及的擔憂，但蘋果一直反駁這個說法。

蘋果 7 月底公告最新財報表現亮眼，由於 iPhone 銷售基本持平，其收入為 533 億美元。儘管銷售放緩，但受益於 iPhone 平均單價提高 (達 724 美元)，蘋果 iPhone 營收增長 20%。

前五名手機廠商名單可能會在年底前重新洗牌。市場普遍預測蘋果 9 月新機發布會無疑將帶動整體銷售。國外分析師先前預測，未來 1 年半，中國將掀起新 iPhone 換機潮，有望賣出 6000-7000 萬台新機。