第42屆金鼎獎 九歌陳素芳獲特別貢獻

評審委員認為，陳素芳堅守文學立場，精讀作品，深入文心，是文學創作者信賴的編輯；同時，她持續推動年度文選出版，呈現不同年代文學光景，並整理重要文學資產，保留台灣新文學百年風貌，也鼓勵台灣當代兒童文學創作，舉辦少兒文學獎，鼓勵優質本土少兒小說，長達36年的文學編輯生涯，既是台灣文學出版史的見證者也是參與者。

（中央社記者汪宜儒台北29日電）文化部今天公布第42屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主，經各類組評審團共同評選，由九歌出版社總編輯陳素芳獲得特別貢獻獎，肯定其36年文學編輯生涯的付出。

本屆金鼎獎共有1,257件作品報名，角逐包括雜誌類、圖書類、數位出版類及政府出版品類4大類組共20個獎項，計有29件作品脫穎而出，另有35件作品獲優良出版品推薦。

文化部長鄭麗君表示，本屆得獎作品題材包羅萬象，包括對家園的關懷、對社會經濟文化之省思、對台灣地理歷史之探討，充分彰顯台灣多元文化與出版自由，以及展現厚植的文化力，並連結與再現土地與人民的歷史記憶。

在圖書類文學圖書獎項中，評審委員指出新銳作家與資深作家都有開創及巔峰之作，像是黃崇凱「文藝春秋」有著多重筆調，在看似新世代無厘打諢的語調下，承載的是嚴肅的歷史議題；謝海盟「舒蘭河上：台北水路踏查」一步步穿透陋巷污渠，扒開時空的筋骨肌理，踏查今昔，復刻水城風華；周芬伶「花東婦好」從巫史／異史的觀點出發，為女人的情愛與宿命立傳；平路「袒露的心」耐心地揭露生命底層最隱密的真相，字裡行間流露出動人的真誠、寬容與理解。

至於非文學圖書一類，或具歷史縱深，或反映當下議題，呈現人文自然關懷與多元價值，如「億萬年尺度的臺灣：從地質公園追出島嶼的身世」結合科學與文化研究，解碼台灣的地質歷史，堪稱跨領域的代表作；「街頭生存指南：城市夾縫求生兼作樂的第一堂課」將底層的街角社會翻轉成生猛鮮活的啟蒙教室。

雜誌類委員認為，紙本雜誌面對數位狂潮席捲，都在摸索與它的競合之道，既戮力於新媒體的開疆闢土，更強化自身體質，在感性的開發、知性的探勘、美感教育、趣味展現、生活學習及對時事的反映與針砭上，深度、廣度兼具。

其中，「今周刊」兼具可讀性、知識性及啟發性，於不同閱讀族群間取得難能平衡，獲財經時事類獎肯定；攝影獎程思迪透過「800根煙囪的家」系列照片敘述環境空污與產業經濟的相互衝突，也讓大家看到大林蒲家園污染的困境與省思。

此外，數位出版類參賽作品多元豐富，獲數位內容獎的「【2027電力戰役】全台發電廠荒謬記事」闡述台灣當前用電議題，採以圖帶文的非線性方式進行瀏覽，互動式資訊延伸文字及影音閱讀，有故事性，且製作方式具新意。獲數位創新獎的「天下全閱讀」在讀者的注意力逐漸從紙本轉往線上、從入口網站轉往社群的閱讀環境下，積極轉型並探索新的方法。

第42屆金鼎獎頒獎典禮將於10月4日下午2時在台北中山堂舉行。（編輯：吳協昌）1070829