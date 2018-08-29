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工商快訊

廣編／室內設計&家具大展兩大天王世紀合體精彩五天

本報訊2018/08/29 18:05
▲全國首創VR裝潢實境秀 全新開幕震撼視覺。（圖／公關照片）
▲全國首創VR裝潢實境秀 全新開幕震撼視覺。（圖／公關照片）

「全國最豪華家具展覽館廳及全國首創家具信託交易履約保證創舉」，位於北市中心蛋黃區地標級展覽館交通便利停車方便的「古亭家居展覽館」，於8/30(四)-9/3(一)，展出『台北室內設計&家具大展兩大天王大展世紀合體精彩展出五天』，夏季新品大出清多好康，居家美學用品大優惠一次購足，足阿沙力搏感情，足足五天頂尖家具設計搶先推出，滿足您對家的渴望足甘心。選購本季最夯精品家具最超值，限量提供「頂級皇室奢華睡眠名床，買一再送三」僅此五天，百大設計師推薦訂製沙發下殺無底限，機會難得。歐洲名品家具設計訂製，新屋翻新成家，家具舊換新補助總金額3000萬超幸福，舊換新床補助最高35000元，廠商加碼補助無上限，用最經濟的價錢，輕鬆擁有夢想住宅，換新家具添好運。

展館周年慶大回饋，推出最多優惠【換季特展專案】現場訂高級恆溫電動按摩調整床，另外當場『送10萬』獎很大，台灣省長換你當。紓解工作壓力，減緩經年累月的困擾，睡眠充足活力就會充沛，讓新穎科技在您睡眠中注入不可思議的能量。獎勵消費專案【青年珍愛成家真幸福】來就送限量5000消費抵用券(限每人一張)，滿2千補助4百，舊床換新床破盤價再補助5千元。好評活動持續再加碼，軍公教特惠專案，滿額再送開運好禮，更多更好的選擇輕鬆擁有。尊榮酬賓加碼回饋～好禮三重送，買上墊送萬元寢具，買沙發送時尚茶几；另有購物滿額抽紅包、購物折抵金、現金紅包帶回家，消費滿額瘋狂送！

主辦單位將台北世貿專屬優惠、精選商品移師古亭工商展覽館！來一趟所有居家用品全部購齊，輕鬆打造舒適生活空間，還可帶走多項好康，機會難得請把握。

驚爆業界最便宜，超值難得的機會千萬不要錯過！預約看展好禮大方送(活動內容以現場公告為準)

活動相關訊息：

地點：古亭展覽館(古亭捷運站四號出口3分鐘，師大停車場旁10公尺)

地址：台北市大安區和平東路一段76號

營業時間：AM10:00~PM21:00

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