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中央社

前瞻計畫點燃商機 三星搶攻台灣教育市場

中央社2018/08/29 17:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北29日電）因應近年行政院積極推動前瞻基礎建設計畫，台灣三星投身教育市場，積極搶進智慧布局，以智慧教室為本，提供各式軟硬體整合方案，目前已獲得宜蘭縣政府、台南市政府青睞。

台灣三星電子今天宣布，因應近年行政院積極推動前瞻基礎建設計畫，其中「數位建設」為五大重要建設之一，三星將聯合雲端內容、教學互動解決方案等夥伴，搭配三星平板，推展未來智慧科技教室的數位建置。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，近年來政府前瞻計畫積極擴大投資，教育部編列4年總計近新台幣400億元的預算，其中25%將投注於教育數位化建置上。三星因應前瞻建設中智慧校園計畫，得到宜蘭縣政府及台南市政府青睞，分別挑選J7 Pro及Galaxy Tab A 10.1作為推廣的核心機種，同時，Galaxy Tab A 10.1也順利進入今年台銀共同供應契約的6-3及6-4項次。

台灣三星自2014年起陸續於全台設置19間智慧教室，希望以多年來建構智慧教室的經驗，積極協助行政院推動前瞻計畫，透過「數位建設」項目，鼓勵學校升級數位、互動教學環境，聯合雲端內容、教學互動解決方案等，讓學習多元化。

相關應用已落實於全台19所智慧教室中，如位於台南市的大同國小，即是以科技導入教學的最佳實例，老師可以搭載S Pen的 Galaxy Tab A 10.1教學平板和4K75吋觸控式商用顯示器設計教案，帶領學生進行探索實作課程，在學習過程中，學生除可運用平板拍攝、查詢資料並以S Pen手寫筆記，更可以即時互動分享進行報告與交流。

除此之外，在台北市影視音實驗教育機構建置的智慧教室於7月落成，有多項多媒體設備，並增加虛擬實境及情境式教學的互動性。（編輯：楊玫寧）1070829

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