看問題／簽證外包是國際趨勢？業者駁：不如拿錢做電子化

泰國貿易經濟辦事處日前公告，未來簽證業務將交由委託的 VFS Global 公司辦理，代辦費用統一定價 470 元。雖然該項政策 48 小時就宣布取消，但也不免讓人好奇 VFS Global 究竟是怎樣的一家公司，可以一口氣吞下代辦業務這塊大餅。

泰國團體簽證業務原本要在 10 月 1 起全部外包處理，增收 470 元手續費，泰國貿易經濟辦事處代表通才昨（ 28 ）日還稱這是「國際趨勢」，消息一出引發民眾及旅遊業者反彈，但似乎抵擋不住輿論壓力，泰辦處今（ 29 ）日下午緊急通知業者喊卡，未來研擬後再決定調整方式。究竟將簽證交由第三方處理是否真是國際趨勢？旅遊業者分析，僅部分簽證辦理手續較複雜的國家才有其需要，還有人反應，不如想辦法優化簽證處理方式，或是提供電子簽證服務比較實際。



▲泰國觀光簽證單次費用 1,200 元，若透過代辦中心辦理，須多支付 470 元手續費。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）

根據經濟部商業司資料， VFS Global 在台登記中文名稱為台灣威孚有限公司，民國 96 年 6 月 22 日核准設立，所營事業資料為管理顧問業、資料處理服務業、打字業、翻譯業，該公司於人力銀行公司簡介提到，主要為服務各國外交單位簽證外包業務，目前在台灣營運的有英國與丹麥簽證申請中心，提供簽證文件收發及諮詢中心等業務。

有旅遊業者私下表示， VFS Global 主要都在印度、孟買、利比亞、烏克蘭等國家設立據點，協助這些國家民眾申請歐美或其他國家簽證。會這麼做的最主要原因在於，該國未在當地設立大使館，必須透過第三方機構辦理簽證業務，但目前大多數國家對台都給予免簽或落地簽證，加上電子簽證逐漸盛行，這樣的方式在台灣並不常見。



▲國人喜愛前往泰國旅遊，根據辦事處資料，每日約處理 2,800 份泰國簽證申請。（圖／記者陳致宇攝）

業者批評，若以每日 2,800 份泰國簽證申請量為例，扣除最多 900 份現場個人申請（每日限額 100 人、每人最多 9 份），光代辦費一天就高達 893,000 元，若將這筆錢投入優化處理方式，或是規畫電子簽證，甚至給予台灣民眾免簽優惠，都會比這樣變相漲價更好，此舉嚴重打擊業者信心，也會讓民眾對泰國留下不好印象。

台北市旅行商業同業公會蕭勤建表示，目前有部分國家簽證業務是委託第三方處理，像是申請俄羅斯簽證須前往「雙都公司」辦理，並繳交 800 元手續費，是因為俄羅斯簽證申請手續複雜，必須拿到指定國外旅行社的邀請函才能申請，且往來資料都是俄文，有其專業性存在的必要。

另外像是哈薩克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯、塔吉克等中亞 5 國，有些須當地旅行社提供邀請函，並將正本交由該國外交單位取得文號，旅客持副本抵達該國後，現場填寫簽證表格，這些手續也要透過第三方才能辦理。

蕭勤建認為，若泰國貿易經濟辦事處委託 VFS Global 辦理團體簽證，民眾支付 470 元手續費發揮什麼作用，泰辦處須向外界解釋清楚，且台灣目前並沒有急迫性須如此倉促執行這項政策。即使泰辦處已宣布，申辦觀光簽證照舊，公會仍預計 9 月 4 日前往會唔表明態度，同時也會邀請立委助理旁聽，提供新南向政策相關議題備詢參考。