〈房產〉捷運內湖站成港湖區房價新亮點 潤泰京采單價

依最新實價揭露資料顯示，台北市捷運內湖站也有高價的實價揭露紀錄，捷運內湖站一般事務所的聯開案「潤泰京采」，累計共有 58 筆的實價交易紀錄，其中有 3 筆的成交單價超過每坪 90 萬元，成交行情不輸台北市住宅大樓。

另外，興富發建設 (2542-TW) 由德安百貨改建的「雙湖匯」，潤泰新 (9945-TW)「潤泰京采」旁的指標豪宅案，景氣高峰時候，高樓層實價揭露最高成交每坪 114.8 萬元，兩者共同點皆是上市建商推出的建案。

根據實價資料顯示，一般事務所的捷運聯開案「潤泰京采」，累計共有 58 筆的實價交易紀錄，平均成交單價為每坪 83.6 萬元，單價較高的單筆交易成交單價約每坪 93 萬元，。