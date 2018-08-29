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〈房產〉捷運內湖站成港湖區房價新亮點 潤泰京采單價

鉅亨網2018/08/29 18:05
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依最新實價揭露資料顯示，台北市捷運內湖站也有高價的實價揭露紀錄，捷運內湖站一般事務所的聯開案「潤泰京采」，累計共有 58 筆的實價交易紀錄，其中有 3 筆的成交單價超過每坪 90 萬元，成交行情不輸台北市住宅大樓。

另外，興富發建設 (2542-TW) 由德安百貨改建的「雙湖匯」，潤泰新 (9945-TW)「潤泰京采」旁的指標豪宅案，景氣高峰時候，高樓層實價揭露最高成交每坪 114.8 萬元，兩者共同點皆是上市建商推出的建案。

根據實價資料顯示，一般事務所的捷運聯開案「潤泰京采」，累計共有 58 筆的實價交易紀錄，平均成交單價為每坪 83.6 萬元，單價較高的單筆交易成交單價約每坪 93 萬元，。

至於一旁的豪宅案「雙湖匯」，則有 64 筆是景氣高峰時的預售實價揭露資訊，成交時間多在 2013 與 2014 年期間，平均成交價格為每坪 97.6 萬元，中高樓層普遍成交價格在每坪百萬以上，最高成交每坪 114.8 萬元，多數成交總價在 6000-9000 萬元之間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，內湖捷運站周邊到 AIT 一帶，是內湖的精華區塊，也是內湖區房價水準較高的區段，前幾年景氣高峰時，有些豪宅推案成交價格突破每坪逾 100 萬元，但隨景氣修正高總價市場買氣轉淡，房價也有段修正，不過指標案「潤泰京采」銷售狀況與成交單價表現都不錯，顯見當下規畫定位正確的產品，仍有機會創造不錯的銷售佳績。

潤泰新今年除銷售捷運聯開案「潤泰京采」之外，潤泰新總經理李志宏日前在交易所的業績發表會也指出，潤泰新今年還有有松濤苑、潤泰盛、潤泰禮仁、潤泰代官山、北投奇岩案及潤泰雙子星等 7 個建案完工可出售，並認列收益。

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