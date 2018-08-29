天下企業公民獎 信義房屋第12度獲頒

（中央社記者韋樞台北29日電）天下雜誌今天舉辦2018年「天下企業公民獎」頒獎，信義房屋在營收逾百億元的「大型企業」評比中獲第4名，為第12度獲獎，在評選的四大構面中，以公司治理、社會參與表現優異。

信義房屋在公司治理上除早已將獨立董事增加到4席，超過董事席次一半，高於法令要求；2017年成立「提名委員會」，審查董事及高階經理人資格，更委由外部顧問針對董事會及功能委員會做外部評鑑。

信義房屋曾在今年由台灣證交所舉辦的「公司治理評鑑」結果中，獲得最優級(上市組排名前5%)。亦在2018年天下雜誌「2000大企業調查」中獲選為「營運績效50強」第一名。