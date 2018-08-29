天下企業公民獎 信義房屋第12度獲頒

（中央社記者韋樞台北29日電）天下雜誌今天舉辦2018年「天下企業公民獎」頒獎，信義房屋在營收逾百億元的「大型企業」評比中獲第4名，為第12度獲獎，在評選的四大構面中，以公司治理、社會參與表現優異。
信義房屋在公司治理上除早已將獨立董事增加到4席，超過董事席次一半，高於法令要求；2017年成立「提名委員會」，審查董事及高階經理人資格，更委由外部顧問針對董事會及功能委員會做外部評鑑。
信義房屋曾在今年由台灣證交所舉辦的「公司治理評鑑」結果中，獲得最優級(上市組排名前5%)。亦在2018年天下雜誌「2000大企業調查」中獲選為「營運績效50強」第一名。
信義房屋表示，在社會參與上，信義房屋舉辦的「社區一家行動計畫」14年來長期支持社造，腳步遍及全國98%鄉鎮，協助全台近2000個社區圓夢，於2018年陸續獲「全球最具道德企業」、「亞洲永續報告獎ASRA」等，現再獲天下企業公民獎，顯示信義房屋投入台灣企業社會責任豐碩成果，獲得國內外專業評審肯定。
信義房屋總經理劉元智表示，優質服務來自高標準公司治理，對企業經營來講，無非是照顧好同仁及顧客、公平地對待股東、保護環境、貢獻社會。信義房屋也不因產業與營運起伏稍減力道，徹底落實企業社會責任且嚴格自我要求，更將公司治理文化深植董事會及全體員工，自然就能創造正向的競爭力。（編輯：林興盟）1070829