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中央社

前瞻計畫砸10.9億 助公有市場耐震補強

中央社2018/08/29 18:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）全國老舊市場多達367處，地方卻因苦無經費、補強進度緩慢，中央政府因而砸新台幣10.9億元推動公有市場耐震補強，全台已有225處公有市場陸續進入評估、補強階段。

採買蔬果、魚肉是菜籃族的生活日常，然而全台在88年12月31日以前興建的老舊市場多達367處；經濟部中部辦公室表示，公有零售市場是地方商業自治事項，硬體維護依法是由地方編列預算辦理，但許多地方政府財力有限，往往無足夠預算能用於耐震補強，因此老舊公有市場地補強進程十分緩慢。

有鑑於此，政府在前瞻基礎建設計畫中的城鄉計畫項下，編列「公有市場耐震補強」項目，第一期（106年至107年）預算為4.99億元，已核定補助經費3.18億元；第二期（108年至109年）預算為5.93億元；中央政府將依各直轄市、縣市政府財力分級表，補助比例落在35%至90%間。

有了中央政府的特別預算補助後，各縣市政府均已對轄內的老舊市場進行大體檢；經濟部中部辦公室統計，截至今年7月31日止，有225處公有市場進行建物補強工作，陸續進入建物初評、建物詳評或是補強工程、拆除重建等階段。

經濟部中部辦公室指出，各縣市提報申請案件已核定初評129件、詳評462件、補強工程15件及拆除重建工程3件，共有609件計畫，並以台南市209件最多，台中市176件居次。

至於目前的執行成果，超過40年歷史的台南市金華市場去年耐震初評報告結果便顯示，耐震能力已經出現疑慮，如今有了中央經費挹注，順利進入詳評階段；台中市第二市場更在日治時期便存在，主建物已屆百年，舊有建物結構多有裂痕，目前正展開詳評作業。

依據內政部營建署「建築物實施耐震能力補強方案」，老舊市場建物須經「初步評估」，有安全疑慮者再進行「詳細評估」，經「詳細評估」確認有結構補強或拆除重建工程需要者，再進行工程施作。

經濟部中部辦公室表示，初評每處補助最高8千元、詳評每棟補助最高60萬元、補強工程每處補助最高2000萬元，拆除重建每處補助最高一億元，希望藉由中央的經費補助，讓地方政府在公有市場耐震補強的進度可以繼續向前推進。（編輯：黃國倫）1070829

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