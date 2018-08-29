地方萬花筒》影／越南住民特別門診　彰基提供隨診口譯

不同國籍間的語言差異及文化差異，常造成溝通上的困難與障礙，為服務越南朋友，彰化基督教醫院特別聘請隨診口譯的「越南住民特別門診」，門診內除了醫師、護理師，多了一位笑容可掬的婦女，開口說的是越南語，讓就診的越南朋友露出放鬆的神情，娓娓道來身體的不適，彰基提供友善醫療服務環境，減少越南新住民就醫服務障礙。

彰基顧客服務部江季蓉主任指出，彰基每個月約有2,000名外籍病人就診。其中以越南國籍佔比最高為36%，第二名為中國籍約佔31%，第三名為印尼籍約11%；雖然越南籍病人僅佔總門診量的千分之五。



▲彰化基督教醫院特別聘請隨診口譯的「越南住民特別門診」，減少外勞及新住民就醫服務障礙。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

彰基特別聘請越南口譯人員隨診，希望讓越南朋友在沒有語言障礙的就醫環境下，得到所需要的醫療照護及溝通支援。今年43歲的陳氏香，2005年來台從事看護工作，前後約十年時間，今年8月13日因有新陳代謝問題及胃不舒服等狀況前往彰基就醫、抽血檢查、14日進行胃鏡檢查。陳氏香說，這是她第一次到彰基就診，「越南住民特別門診」帶給她非常的方便，有口譯人員帶她看診、檢查等服務，不懂的地方也能夠隨時請教。



▲彰化基督教醫院特別聘請隨診口譯的「越南住民特別門診」，減少外勞及新住民就醫服務障礙。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

陳氏香希望能告知越南朋友，這裡有越南翻譯，這樣比較方便，也能夠詳細瞭解病況。「越南住民特別門診」隨診口譯人員高氏專表示，8月2日開始擔任翻譯及服務越南朋友，感覺彰基計劃這個服務很方便，給予他們很大的幫助。



▲彰化基督教醫院特別聘請隨診口譯的「越南住民特別門診」，減少外勞及新住民就醫服務障礙。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

彰基家醫科主治醫師林盈利表示，目前彰基的門診隨診口譯人員特別搭配於家庭醫學科「越南住民特別門診」，主要考量家庭醫學科肩負著第一線健康守門員的角色，在越南朋友有疾病困擾時，由彰基家庭醫學科醫師，依就醫疾病、症狀衡量病人健康問題，提供整體評估及治療建議，若需轉介其他專科醫療資源時，可在各級醫療單位間協調整合之優勢。