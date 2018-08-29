為求做大不擇手段 滴滴道歉：好勝心蓋過初心

順風車被定義為民眾自願的共乘制度，在部分國家是以環保節能為訴求來推廣，駕駛人也可多一點收入。但是滴滴順風車將社群概念與運輸交通結合，為求擴大市占率不擇手段，甚至推出具有性暗示的廣告。

24日，浙江溫州樂清市一名20歲女性乘坐滴滴順風車，遭順風車司機性侵殺害。就在3個多月前，另一名空服員從鄭州搭滴滴順風車也被車主性侵殺害。連續兩次事件發生後，滴滴的客服系統、整個公司的價值觀都受到輿論強烈抨擊。

（中央社台北29日電）中國大陸網路叫車平台滴滴出行規劃上市之際，日前發生的一起乘客命案掀起輿論對滴滴的譴責聲浪。滴滴創辦人程維、總裁柳青聯名發出道歉信，表示悲痛自責，並稱自己的好勝心蓋過了初心。

有陸媒整理順風車事業部總經理黃潔莉這次被懲處下台前曾說過的話：「私家車也能成為一個半公開、半私密的社交空間。這是一個非常有未來感、非常sexy的場景，我們從一開始就想得非常清楚，一定要往這個方向打。」

根據法制晚報，近兩年已有10餘名滴滴司機因強姦罪獲刑，其中4名被害人未成年。

強大的輿論壓力讓滴滴27日起將全中國順風車業務下線。中國交通運輸部聯合公安部以及北京、天津交通運輸、公安部門等部門對滴滴開展聯合約談，各地執法單位陸續傳出對滴滴不利的消息。

綜合陸媒報導，程維和柳青28日發出道歉信，表示要向受害者、受害者家屬和所有人道歉。

信中說，創立滴滴時，他們堅信可以用科技的力量讓出行更美好，「但經歷的悲劇讓我們意識到自己是缺乏敬畏之心的」，「歸根結底是我們的好勝心蓋過了初心」。

信中表示，滴滴在短短幾年裡，靠著激進的業務策略和資本的力量一路狂奔，來證明自己。但是在逝去的生命面前，這一切虛名都失去了意義，全公司陷入了自我審視、自我懷疑、自我否定的情緒中。

在反思之後，滴滴不再以規模和成長作為公司發展的衡量尺度，而是以安全作為核心的考核指標，組織和資源全力向安全和客服體系傾斜；將優化緊急求助、行程分享等功能；客服接到投訴後，會確保第一時間將相關資訊給到警方。

信中承諾，順風車業務模式將重新評估，在安全保護措施沒有獲得用戶認可之前，無限期下線。

2012年成立的滴滴，先後合併快的和中國優步（Uber），在中國行業市占率超過90%。

據不完全統計，滴滴創立至今已經完成了17輪融資，融資額總計超過200億美元，整體估值在2017年12月高達560億美元。多家媒體報導，滴滴出行可能將於今年下半年啟動上市，但近來的意外事故為上市計畫增添變數。（編輯：張淑伶/馮昭）1070829