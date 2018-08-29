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〈富邦金法說〉蔡明忠辭副董 韓蔚廷：內部修改相關規

鉅亨網2018/08/29 18:18
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富邦金 (2881-TW) 因違反產金分離原則，蔡明忠日前宣布辭去富邦金副董一職，針對此事，富邦金總經理韓蔚廷今 (29) 日表示，依金管會規定，正在做內部規章的修改，分層負責表已將副董事長職務拿掉，但依金控公司章程，富邦金得設副董事長，但目前沒聽說要補人，內部還有一些程序要進行，估計幾周之內改善完成後，會提報金管會。

富邦金今日舉行法說會，會後媒體關注蔡明忠辭去副董一職後，富邦金內部是否會補人，對此，韓蔚廷表示，目前還沒有聽說要補人，但根據金控公司章程，富邦金可設副董事長，只是現在分層負責表已把副董事長拿掉了，而且因還有一些程序要走，預計幾周內改善完畢後，會提報金管會。

至於金管會積極推動金融整併，韓蔚廷說，政府提出任何增加產業競爭力 ，業者當然歡迎，根據富邦金發展策略，目前有做一些評估，但還沒有結論。

併購評估對象部份，韓蔚廷指出，一定要是業務或是客戶面能夠互補的，目前還是要看機會，金控旗下各領域，包括銀行、保險等都有興趣，且都會做不同的評估。

對於台北富邦銀行董事會通過 LINE Pay19.99% 股權投資案，市場關注是否會投資純網銀，韓蔚廷坦言，確實有團隊來詢問，但目前都還在評估中。

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關鍵字富邦金蔡明忠產金分離headline
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