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影／建國科大維也納管樂社　音樂饗宴讓長輩如癡如醉

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/29 21:20
▲建國科技大學維也納管樂社到中彰榮家表演各種不同樂器的音樂饗宴，演奏多首臺灣名曲，長輩更不斷熱情的鼓掌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)
▲建國科技大學維也納管樂社到中彰榮家表演各種不同樂器的音樂饗宴，演奏多首臺灣名曲，長輩更不斷熱情的鼓掌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

彰化縣建國科技大學為延伸該校「深耕在地服務計畫」，於七月間由該校師生組成的「維也納管樂社」到位於八卦山的中彰榮譽國民之家表演後，一群愛好音樂的老師今日再次到榮家以「薩克斯風」樂器演奏多首臺灣名曲，現場的爺爺、奶奶們聽的是如癡如醉，掌聲不歇。


▲建國科技大學維也納管樂社到中彰榮家表演各種不同樂器的音樂饗宴，演奏多首臺灣名曲，長輩更不斷熱情的鼓掌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

建國科技大學電機工程系副教授廖基宏表示，由該校師生組成的「維也納管樂社」揪團演出，由雙簧管、短笛、長笛、豎笛、高.中.次中.上低音薩克斯風、短號、小號、中音號、長號、上低音號、低音號、法國號、打擊樂器......等等不同的銅管樂器演奏多首臺灣名曲，令現場長輩開了眼界，更不斷熱情的鼓掌。


▲建國科技大學維也納管樂社到中彰榮家表演各種不同樂器的音樂饗宴，演奏多首臺灣名曲，長輩更不斷熱情的鼓掌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

廖基宏指出，上次帶學生來表演後，對榮家的長輩在音樂上的造詣與愛好，印象深刻，所以當下允諾要再來表演不一樣的樂器，也希望能讓在場的每個人都能感受到各種藝術音樂的美妙。


▲建國科技大學維也納管樂社到中彰榮家表演各種不同樂器的音樂饗宴，演奏多首臺灣名曲，長輩更不斷熱情的鼓掌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

中彰榮家副家主任邱文俊也在場全程觀賞聆聽並致贈「感謝狀」，邱文俊表示，榮家長輩都已高齡體弱不易外出，無法正常社交人際關係。所以特別感謝建國科技大學的師生們能利用暑假期間，到榮家表演各種不同樂器的音樂饗宴，這種社會支持正是長輩們需要的另類療癒。

關鍵字維也納管樂社中彰榮家薩克斯風雙簧管音樂饗宴
彰基醫院　提供越南語隨診口譯池田玲子教授來台　大葉大學授課

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