東洋7月處分智擎1256張股票 貢獻Q3每股純益至

學名藥廠東洋 (4105-TW) 5 至 7 月陸續處分旗下轉投資公司智擎 (4162-TW) 共 3500 張股票，其中 2244 張處分利益 2.87 億元，已列入第 2 季財報，其餘 1256 張 7 月處分完畢，將列入第 3 季處分利益，法人估，有望再貢獻東洋第 3 季每股純益至少 1 元。

東洋日前表示，處分智擎持股主要考量幾項用途，包括六堵廠有設備支出需求，另外也能擴充現金部位，尋找更多藥品開發機會，以 5/14 時智擎收盤價 136 元計算，處分利益估達 3.84 億元。