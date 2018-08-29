《花甲》入圍金鐘11獎項　盧廣仲雙料入圍「心繫瞿導」

首度演出植劇場《花甲男孩轉大人》的盧廣仲，以自然的演技大受好評，他入圍「戲劇節目男主角獎」、「戲劇節目新進演員獎」，盧廣仲得知喜訊則說：「謝謝評審給第一次演戲的我入圍的肯定，也謝謝花甲所有辛苦的劇組人員，相信受傷的瞿導知道這個好消息一定能快快康復。能夠跟這麼好的夥伴們一起做喜歡的事，真的很感謝，我會繼續努力。」

第53屆金鐘獎入圍名單於今（29）日公布，其中由《他們在畢業的前一天爆炸2》入圍12項，成為大贏家，再來則是《花甲男孩轉大人》入圍11項、《台北歌手》入圍11項、《麻醉風暴2》入圍10項、《翻牆的記憶》入圍8項；公共電視共計入圍69項、客家電視台則入圍21項，成績頗豐。

在劇中與盧廣仲演出父子的蔡振南，也入圍「戲劇節目男配角獎」，對此他表示：「謝謝評審，謝謝導演，謝謝花甲團隊，謝謝大家！」



▲盧廣仲（後）、蔡振南演出《花甲男孩轉大人》，雙雙入圍金鐘獎。（圖／好風光提供）

同樣入圍「戲劇節目男配角獎」的劉冠廷則回應：「剛好媽媽今天來台北可以親口告訴她這個好消息，覺得很開心，謝謝花甲劇組所有人的幫忙！謝謝評審們的肯定！」



▲劉冠廷以《花甲男孩轉大人》中花明一角入圍金鐘獎。（圖／好風光提供）

此外，嚴正嵐也以該劇入圍「戲劇節目女主角獎」，她開心直呼：「感謝金鐘！感謝花甲、植劇場！謝謝瞿導給了我一個這麼男主角的女主角，更希望之後還可以挑戰不同角色，現在就先從禮服開始找起，甜蜜找禮服！」



▲嚴正嵐以《花甲男孩轉大人》入圍金鐘獎。（圖／記者林調遜攝，2018.2.2）

才從台北電影節拿下影后的謝盈萱，同樣以《花甲男孩轉大人》入圍「戲劇節目女配角獎」，演技備受肯定的她表示：「謝謝小棣老師植劇場，謝謝瞿友寧導演，謝謝青蓉導演，讓我嘗試了這個角色～我很清楚的知道能夠入圍除了這些貴人還有所有工作人員和對手演員的幫忙！也謝謝評審的肯定，我充滿感謝的繼續在表演上努力精進。恭喜《花甲》大滿貫啊！！」



▲謝盈萱入圍「戲劇節目女配角獎」（圖／好風光提供）

此外，在《天黑請閉眼》有亮眼表現的孫可芳，也憑藉《五味八珍的歲月》入圍「戲劇節目女主角獎」，她開心直呼：「得知入圍有打給阿公，阿公非常開心，能和前輩一起入圍已經覺得非常幸運，很謝謝五味八珍的歲月劇組所有人，也謝謝評審們的鼓勵。」



▲孫可芳以《五味八珍的歲月》入圍金鐘獎。（圖／NOWnews資料照）