前進柬埔寨　上海商銀投資AMK微型金融機構8成股權

上海商業儲蓄銀行29日公告，以約新台幣24億元投資柬埔寨微型金融機構AMK的80.01%股權，這也是上海商銀首宗海外併購案。

柬埔寨總人口約1576萬，56%人口低於30歲，經濟主要以觀光業與農業為主，2018年經濟成長率預估為6.9%，為東協國家中成長最快速的經濟體之一。目前也有不少本國銀行在柬埔寨設有分支機構，包括國泰世華銀行、玉山銀行設有子行，合庫銀行、第一銀行及兆豐銀行設有分行，上海商銀則設有代表人辦事處。

而AMK為可收取存款微型金融機構，目前為柬國前5大可收取存款微型金融機構之一，主要提供柬國當地的中低收入戶貸款、存款與匯款等金融服務。截至2018年7月底，AMK的總資產約新台幣94億元，放款約新台幣70億元，員工人數2600多人，分支行共151家，於柬國89%的村鎮均設有營運據點。