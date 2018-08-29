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財經

前進柬埔寨　上海商銀投資AMK微型金融機構8成股權

記者顏真真／台北報導2018/08/29 18:48
▲上海商銀前進柬埔寨，投資AMK微型金融機構80.01%股權。（圖／資料照，上海商銀提供）
▲上海商銀前進柬埔寨，投資AMK微型金融機構80.01%股權。（圖／資料照，上海商銀提供）

上海商業儲蓄銀行29日公告，以約新台幣24億元投資柬埔寨微型金融機構AMK的80.01%股權，這也是上海商銀首宗海外併購案。

柬埔寨總人口約1576萬，56%人口低於30歲，經濟主要以觀光業與農業為主，2018年經濟成長率預估為6.9%，為東協國家中成長最快速的經濟體之一。目前也有不少本國銀行在柬埔寨設有分支機構，包括國泰世華銀行、玉山銀行設有子行，合庫銀行、第一銀行及兆豐銀行設有分行，上海商銀則設有代表人辦事處。

而AMK為可收取存款微型金融機構，目前為柬國前5大可收取存款微型金融機構之一，主要提供柬國當地的中低收入戶貸款、存款與匯款等金融服務。截至2018年7月底，AMK的總資產約新台幣94億元，放款約新台幣70億元，員工人數2600多人，分支行共151家，於柬國89%的村鎮均設有營運據點。

上海商銀表示，2013年就在柬埔寨設立代表人辦事處，這次順利投資AMK微型金融機構，將有助於該行提升在柬國的知名度。上海商銀目前在海外還設立有香港分行、越南同奈分行、新加坡分行、泰國曼谷代表人辦事處及印尼雅加達代表人辦事處，布局亞太地區積極。

上海商銀總經理陳善忠表示，AMK為該行第一個海外併購案，非常看好AMK與柬埔寨未來的發展，而AMK的經營理念與核心價值，與該行創行宗旨有許多共同點，以該行豐富的國際金融業務經驗，加上AMK的快速成長與深耕當地的營運，雙方必定能夠建立長期而穩固的合作關係。
 

關鍵字柬埔寨上海商銀海外併購amk金融機構
國際收支淨流出　楊金龍出面喊話

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