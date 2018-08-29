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中央社

展示納粹刺青 比利時公車司機遭解僱

中央社2018/08/29 18:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電）在歐洲提到納粹相當敏感，除德國訂有嚴格法律，行納粹禮是犯法外，比利時也禁止公開展示納粹符號，最近一名公車司機就因秀出納粹刺青遭解僱。

由於納粹政權造成許多人喪生，德國為避免重蹈覆轍，針對仇恨言論以及與希特勒和納粹有關的象徵，制定嚴厲法律，凡是宣傳納粹思想，或使用其標誌、口號、禮儀等，將處以徒刑或罰金。

2017年8月有2名中國遊客，因在柏林國會大廈前行納粹禮自拍，遭德國警方逮捕，最終分別繳交500歐元（約新台幣1萬7500元）後交保；同月另一名美國遊客在德國東部大城德勒斯登（Dresden）行納粹禮，慘遭德國人暴打一頓。

近日德國一名35歲男子遭人持刀殺害後，由於2名嫌疑人分別來自敘利亞和伊拉克，數千名抗議者走上德東城市肯尼茨（Chemnitz）街頭，極端分子攻擊至少3名外籍人士；這次事件另出現10起抗議民眾非法行納粹禮的案件，受到矚目。

今天比利時媒體法蘭德斯新聞（Flandersnews）也報導，一名公車司機因展示身上的納粹符號刺青而遭到解僱，所屬的公司發言人表示別無選擇，只能解僱他。

法蘭德斯新聞指出，在德國，在你身上展示納粹符號是違法的。在比利時，當您公開展示它們時也是如此。

而根據「德國之聲」（Deutsche Welle）先前報導，除了德國以外，在捷克、斯洛伐克和奧地利，行納粹禮也會觸犯刑法。（編輯：高照芬）1070829

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