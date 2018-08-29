影／鳥取大學池田玲子教授來台　大葉大學授課

大葉大學應用日語學系邀請鳥取大學副國際長池田玲子，26到31日來台開設2學分的「日語應用文寫作」課程，一方面讓學生體驗日本的教學模式，另一方面，透過為期6天的密集教學，協助學生提升日語能力。

鳥取大學的池田玲子教授帶領學生分組討論、深化內容，一開始先藉由團隊的力量，讓小組共同創作，課程後期則讓學生試著一人完成一篇文章。池田玲子教授表示，每個國家的故事都跟他們的文化有關，像是桃太郎等故事，對日本人來說耳熟能詳，但台灣人來看日本的故事，可能會有不一樣的想像，因此「日語應用文寫作」課程選用日本當地的神話以及童話故事當教材，期待能激發出更多想法。

應日系大四的劉東昇說，池田玲子教授的教學方式很活潑，引導大家分組討論，一起找答案，一起完成一件事，選修這門日本移動師資課程，收穫很多。



▲大葉大學應日系邀請鳥取大學池田玲子教授來台授課，讓學生體驗日本的教學模式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

應日系主任陳文瑤指出，應日系鼓勵學生開拓視野、與國際接軌，除了與日本明海大學、長崎外國語大學、山口大學、室蘭工業大學、大阪觀光大學、宮崎大學、攝南大學、武藏野大學等校締結姐妹校，為學生爭取出國留學的機會。



▲大葉大學應日系邀請鳥取大學池田玲子教授來台授課，讓學生體驗日本的教學模式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

每年寒暑假系上都會邀請日本名師來台短期授課，讓學生不用飛到日本，在大葉大學校園就能修到日本老師的課。這個暑假很榮幸可以邀請到池田玲子教授，她是世界知名的日語作文與教育專家，一定能帶給學生許多啟發。