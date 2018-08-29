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中央社

新北登革熱爆不停 衛生局：傳染模式改變

中央社2018/08/29 18:22
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市本土登革熱疫情不停歇，今天確診第22案。市府衛生局長林奇宏說，病例有高風險菜園區活動史，顯見噴灑藥劑除蚊不夠徹底，感染登革熱模式也改變為農園病媒蚊叮咬。

新北市府衛生局今天下午發布新莊區新增1例本土登革熱，豐年里66歲女性（案22），26日發燒、頭痛、肌肉痛、噁心嘔吐症狀，當日就醫，經登革熱快篩陽性後通報，今天確診。

林奇宏下午在記者會表示，經調查案例22住家距離高風險菜園約700公尺，雖然不是種菜的農耕戶，但她的活動史與高風險的菜園有地緣關係，仍認為與第三波疫情的群聚事件有關。

林奇宏說，依據案例22的發病時間與潛伏期推算，病例應仍是在8月22日大規模噴灑消毒前，於19日受到蚊子叮咬感染。

不過，這起病例的活動範圍與案例15等受感染區有密切關係，林奇宏受訪時表示，不否認有可能案例15、案例17日在發病後的噴灑消毒、清除孳生源不夠徹底。

林奇宏說，在每次的新病例發生後，會修正新的防疫作為。北部對登革熱的防治經驗不足，病媒蚊的型態也和南部不一樣，目前也只能邊做邊修訂，將來等疫情控制後，會向中央提出建議與檢討。

他表示，分析觀察從案例13後，傳染的型態改變，近期發生病例多與高風險農園菜園有關。衛生局除市民農園外，盡可能掌握私人菜園的地主與耕作戶、及周圍住戶名單，仍難免有漏網之魚。

衛生局呼籲，高風險農園菜園已管制人員進出採收耕作物，請民眾配合。

國小明天將開學，新莊區的學校在開學前完成第2次的噴藥除蚊作業，清除校內可能的孳生源，也為各班準備防蚊液提供師生使用。（編輯：陳怡璇）1070829

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