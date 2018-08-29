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娛樂

金鐘入圍綜藝大哥廝殺　胡瓜今年力拚張菲、吳宗憲

記者吳維書／台北報導2018/08/29 18:40
▲胡瓜（中）帶阿翔（左）、謝忻力戰群雄。（圖／民視提供 , 2018.8.29）
▲胡瓜（中）帶阿翔（左）、謝忻力戰群雄。（圖／民視提供 , 2018.8.29）

「第53屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會」今（29）日舉辦，入圍名單一公布，發現綜藝廝殺相當激烈，本屆可說是強強對戰，「綜藝節目主持人獎」由胡瓜帶領阿翔、謝忻對上張菲、許效舜以及黃子佼；「益智及實境節目主持人獎」中，胡瓜與瑪利亞則對上吳宗憲、徐乃麟、曾國城以及5566老成員孫協志、王仁甫以及許孟哲，戰況可說相當激烈。

有趣的是，「綜藝節目獎」有別以往，入圍類型及取向相當豐富，包含《綜藝大集合》、《大聲MY客風》、《小明星大跟班》、《冰冰SHOW》以及《閃亮的年代Yesterday Once More》都在入圍名單中，令人期待評審過程會擦出何種火花。猶記上屆金鐘評審點出「老將帶新秀」評審重點，這次除了老將帶領新秀的成長，入圍名單顯出的，更多是對這些長年縱橫演藝圈老將的關注，「綜藝節目主持人獎」入圍，胡瓜帶領阿翔、謝忻對上張菲、許效舜、黃子佼帶Lulu以及馬世芳與陶傳正，強強對戰，令人期待最後的贏家。


▲張菲睽違7年拿主持棒，就入圍金鐘獎。（圖／華視提供，2018.08.29）

至於「益智及實境節目主持人獎」入圍，吳宗憲攜KID、胡瓜帶瑪利亞、孫協志聯手王仁甫、許孟哲，以及徐乃麟攜手曾國城，再加上盧學叡，想必也是一場精采的對戰。

關鍵字金鐘獎入圍胡瓜吳宗憲張菲徐乃麟曾國城
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