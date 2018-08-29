瑞銀：忘了貿易戰吧！美國期中選舉才是重中之重

美國與墨西哥 (27 日) 日達成共識，宣告兩國雙邊貿易協定，世界所有的目光接著轉向了加拿大，加拿大隨即宣告重返談判桌，外交部長 Chrystia Freeland 今 (29 日) 日將訪美磋商，若順利完成新協定，《北美自由貿易協定》(NAFTA) 將正式走入歷史。

美國和墨西哥昨天 (28 日) 宣布的雙邊貿易協訂，加拿大今 (29 日) 日也將重返了談判桌，瑞銀 (UBS) 首席美國股票策略師 Keith Parker 指出，簽訂貿易協議需要時間，但其他因素仍可能會影響美股表現，其中一個就是即將登場的美國期中選舉。

外交部長 Chrystia Freeland 今赴美磋商。(圖：AFP)

瑞銀 (UBS) 首席美國股票策略師 Keith Parker 指出，歷年來美國股市在期中選舉期間都表現優異。

Parker 分析自 1950 以來，美股在 17 次期中選舉期間的表現發現，期中選舉期間，S&P500 指數從 8 月底至年底，平均報酬率為 6.8%，但其他年份平均報酬率僅達 3.4%。從 8 月底到次年 3 月底，期中選舉該年收益率平均為 14.5%，而其他年份僅為 6.1%。

Parker 分析，經歷了 9 月波動之後，美股漲勢通常要到 10 月初才會開始，意味著購買的時間可能是現在或未來幾週。

鑑於貿易緊張局勢，今年預料更會如此。Parker 稱，若更多關稅在 9 月生效，那可能會使股市波動更加劇烈並拖累股價。

瑞銀團隊估計，擬對從中國進口的 2000 億美元商品徵收 10% 的關稅，將使第四季財報和美股價格降低 3%。川普甚至還威脅要將關稅加碼至 25%，都可能震盪 9 月美股行情。

Parker 表示，隨著期中選舉將近，他預計共和黨人將轉向對市場˙有著更友好的行動和言論，抵銷先前的負面新聞，並推升美股在 10 月初反彈。

美國擬對中國進口的 2000 億美元商品徵收 10% 的關稅。(圖：AFP)

Parker 提到，民主黨若勝利可能使貿易戰降溫，因民主黨若奪回眾議院，即可能會對川普的貿易單邊保護主義進行審查，甚至熄火。

Parker 提到，對於股市而言，經濟動能有著極高的重要性，川普推動的稅改計畫正提供明顯的企業獲利動能，而且將會持續對美國經濟產生作用。

Plante MoranFinancial Advisors 投資總監 Jim Baird 指出，儘管消費者肯定意識到貿易與通膨的風險，但他們仍更關注經濟正面發展，而不是關注可能出現的問題。

金融機構 The Sevens Reports 創始人 Tom Essaye，只要今天貿易情勢沒有惡化，美元沒有出現大幅反彈，股市應該能夠繼續走向新高。