被判侵害言論自由 川普對更多推特用戶解除封鎖

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）紐約聯邦法官布克華德5月判決，美國總統川普封鎖其他用戶不讓他們在他的推特上發表意見，其行徑侵害憲法保障的言論自由。今天，川普對更多推特用戶解除封鎖。

路透社報導，紐約聯邦法官布克華德（NaomiReice Buchwald）5月23日判決，總統和其他政府官員推特帳號上的討論串是公共論壇，封鎖推特用戶發表他們的意見，已經違反美國憲法第一修正案所保障的言論自由。

哥倫比亞大學（Columbia University）奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）10日致函司法部，信中羅列仍被川普帳號@RealDonaldTrump封鎖的41個帳號。7名提告的用戶，他們的帳號已在6月獲得川普解除封鎖。