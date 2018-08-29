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中央社

被判侵害言論自由 川普對更多推特用戶解除封鎖

中央社2018/08/29 18:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）紐約聯邦法官布克華德5月判決，美國總統川普封鎖其他用戶不讓他們在他的推特上發表意見，其行徑侵害憲法保障的言論自由。今天，川普對更多推特用戶解除封鎖。

路透社報導，紐約聯邦法官布克華德（NaomiReice Buchwald）5月23日判決，總統和其他政府官員推特帳號上的討論串是公共論壇，封鎖推特用戶發表他們的意見，已經違反美國憲法第一修正案所保障的言論自由。

哥倫比亞大學（Columbia University）奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）10日致函司法部，信中羅列仍被川普帳號@RealDonaldTrump封鎖的41個帳號。7名提告的用戶，他們的帳號已在6月獲得川普解除封鎖。

41名遭封鎖的用戶包括電影製片人、編劇、攝影師和作家，他們都曾批評川普或他的政策。至少20人在推特上表示，川普今天已解除對他們的封鎖。

但遭川普封鎖的不只41個人。喜劇演員蘿西歐唐納（Rosie O'Donnell）今天在推特發文說，她依舊遭川普封鎖。

白宮今天沒有立即對此置評。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1070829

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