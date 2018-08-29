影／中州盃分齡籃球賽　國高中各隊拚晉級決賽

全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，賽程進入第六天，今(29)日進行的是國中男女各組、高中男女各組、及大專男生組的比賽。高男乙組北港農工對竹山高中之戰，竹山高中一路領先，終場以61:39奪勝；另外彰化縣成功高中A隊對上文華高中，成功高中A大意失荊州，在落後的態勢下到第四節才有大幅分數進帳，但為時已晚，最後文華高中以7分之差拿下預賽二連勝，順利晉級決賽。



▲文華高中穩扎穩打取得二連勝，順利晉級決賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

29日上午高男乙組比賽，彰化縣成功高中A對上來自台中市的文華高中，兩隊戰績都是一勝，誰能取得二勝就晉級、輸者就淘汰，因此都有輸不得的壓力。文華高中一開始就取得領先，分數穩定攀升，而成功高中A在第三節時幾乎熄火，單節只得2分，雖然成功高中A第四節幾番猛攻連連進袋，但仍無法逆轉局勢，最後以42:49，輸7分飲恨。



▲高男乙組竹山高中以61:39勝北港農工，拿下預賽第二場勝利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

成功高中A教練表示，他們和文華高中在前兩日的比賽，都同樣打敗斗六高中取得一勝，但是成功高中A大贏對手30分，文華高中只贏對手2分，可能因為這緣故，讓球員今日似乎有輕敵的心態、沒有積極防守，導致一開始就落後，直到終場分數仍追不回，希望球員記取這次教訓，在未來其他賽事謹慎應對。



▲泰山高中vs.致用高中之戰，泰山高中以92 :19大勝進入決賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

另外一場北港農工vs.竹山高中，竹山高中以61:39勝北港農工，拿下預賽第二場勝利。竹山高中隊長魏辰翰同學表示，這場比賽能夠獲得勝利，靠的是隊友溝通清楚，把失誤降至最低，未來的比賽還要加強個人單防能力與積極態度，向全國聯賽目標邁進，而魏辰翰同學也希望高中畢業後，能選擇離家較近的中州科大就讀，進入中州甲一級籃球隊的行列。



▲泰山高中球隊具有身高優勢，是實力堅強的隊伍。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.29)

而新北市泰山高中vs.台中市致用高中之戰，泰山高中以92 :19勝致用高中，進入決賽。泰山高中平均身高比致用高中多一顆頭，以一對一緊迫盯人方式頻頻取得抄截上籃得分。泰山高中隊長吳政祐同學表示，總教練廖文彬會到國中尋找適合的球員到泰山籃球隊，以增加新血，而吳政祐本身也用自己的能力帶領學弟為校爭光，希望全力以赴幫學校拿到好成績。